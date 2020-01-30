Laboratuvarları zamanın ruhuna uygun olarak dönüştüren proje: Bilimin Kanatları

2017-2018 Eğitim öğretim yılında Kadıköy'de Kaymakam Dr. Mustafa Özarslan’ın himayelerinde başlatılan “Bilimin Kanatları Projesi” kapsamında Kadıköy'deki okullarda mevcut bulunan laboratuvarlar zamanın ruhuna uygun olarak dönüştürülmüş, yeni laboratuvar ve atölyelerin ise standarda uygun şekilde yapımı gerçekleştirilmiştir.

Laboratuvar ortamında yapılan etkinlikler, öğrencilerin araştırma yapma, problem çözme ve mantık yürütme yetilerinin gelişimi açısından önemlidir. Laboratuvar ve atölye kullanımının önemi tüm dünyada araştırma ve makalelere konu olmuş, öğrenci gelişimi üzerindeki etkisi vurgulanmıştır.

Bu bağlamda Kadıköy genelindeki tüm okullarda bulunan laboratuvar ve atölyelerin çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde güncellenmesi hedeflenmiştir.Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk öncülüğünde başlatılan 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, yapımına başlanan Tasarım Beceri Atölyeleri teori ve pratiğin bir araya getirilerek, öğrencilerin duygu, düşünce ve eylem olarak bütünsel gelişimine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Tasarım Beceri Atölyelerinin hayata geçmesiyle birlikte çocukların kendilerini keşfetmesi, yeteneklerini fark etmesi, ilgi ve becerilerine göre düzenlenen atölye ortamlarında eğitim görmelerine olanak sağlanmıştır. 2017- 2018 eğitim-öğretim yılında başlayan “Bilimin Kanatları Projesi” kapsamında; 37 okulda, 6 kategoride, 78 atölye açılmıdı. Okul aile birlikleri ve sponsorların katkılarıyla 1.858.000 TL değerinde laboratuvar ve atölyeler eğitim-öğretime kazandırıldı.

13 atölye açıldı

Bu kapsamda Kadıköy'de; Bilim Kategorisinde 38, sanat kategorisinde 13, kültür kategorisinde 7, yaşam becerileri kategorisinde 1, spor kategorisinde 6 ve çok amaçlı kullanım alanına sahip 13 atölyenin açılışları gerçekleştirildi.