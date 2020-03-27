Mardin’de koruculara 3d siper üretilmeye başlandı



Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle artan yüz koruyucu siper talebine yanıt verebilmek için çalışma yürüten Artuklu Prof. Dr. Aziz Sancar ile Midyat Bilim ve Sanat Merkezi, sağlık çalışanlarına yönelik yüz koruyucu siperlerin üretimi ile ilgili AR-GE çalışmalarını tamamlayarak yüz koruyucu siperlerin üretimine başladı.



3d yazıcıdan üretildi

Yeni yatırımlar yaparak üretim kapasitesini artıracaklarını belirten Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, "Artuklu Prof. Dr. Aziz Sancar ile Midyat Bilim ve Sanat Merkezlerinde ayda 800 civarında yüz koruyucu siper maske üretebileceğiz. Yeni yatırımlar yaparak üretim kapasitemizi artıracağız. Üretilen siperleri bu süreçte fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza ücretsiz ulaştıracağız. İl Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde süreci yöneteceğiz. Dolayısıyla ürünleri piyasaya vermeyeceğiz. Sağlık Müdürlüğümüze ileteceğiz onlar da sağlık çalışanlarına iletecek. Böyle bir çalışmanın yapılması son derece gurur verici. Sürece katkı veren, BİLSEM’lerde görev alan yönetici ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



koruculara üretildi

Üretilen yüz koruyucu siper maskeler, gece gündüz fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına dağıtılacağını aktaran Artuklu Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ahmet Gönenç, "İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, özellikle sağlık çalışanları için büyük önem taşıyan yüz koruyucu siperlerin üretiminde sıkıntılar yaşanması üzerine, biz de BİLSEM’de yüz koruyucu siper üretimine başladık. Bir adedi yaklaşık 2 saatte üretilebilen ve kurumuzda 3D yazıcılarla ile sürdürdüğümüz üretim, ilerleyen günlerde 3D yazıcılarımızın artmasıyla artırılacak" diye konuştu.

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Merkezde görevli bilişim ve robotik öğretmeni Muhammet Bilem ise, "Kurumda etkinlik ve proje tabanlı eğitimler veriyoruz. Yıllardır özel yetenekli öğrencilerimize 3D yazıcı eğitimleri veriyoruz. Siper maskeleri de 3 boyutlu yazıcılarımızla yazılımlarını yapıp plan denilen bir malzeme ile üretiyoruz" şeklinde konuştu.