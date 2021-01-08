Microsoft’a 1,5 milyon dolarlık dava: Şirket sırlarını çalmak istiyor

Albayrak Grubu, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi satın aldığı Microsoft’a, yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle 1,5 milyon dolarlık dava açtı. Microsoft’un kesintiler yaparak şirketleri bulut sistemine geçmeye mecbur bıraktığına işaret eden Albayrak Grubu, uygulamayla şirket sırlarının depolandığı gerekçesiyle kullanmak istemiyor.

VERİLERİ YURTDIŞINDA DEPOLUYOR

Microsoft’un ERP ürünün yükseltme sürecinde kendilerine sıkıntılar çıkardığını ve üretimde uzun süreli kesintiler nedeniyle grup şirketlerinin ciddi oranda zarar ettiğini söyleyen Albayrak Grubu yetkilileri, “Global ERP markaları, tek taraflı uygulamalarla şirketleri zora sokuyor. Microsoft bu hizmeti alan müşterilerini adeta bulut sistemine mecbur kılıyor. Bulut sisteminde veriler yurtdışı veri merkezlerinde saklanıyor. Bu durum şirketlerin mahremiyeti açısından son derece sakıncalı. Microsoft, sistem yükseltme sürecinde, müşterisini adeta yalnızlaştırmış, yapılan arabuluculuk görüşmeleri de anlaşmazlıkla sonuçlanmıştır” dedi.

OYNAT 03:01 Albayrak Grubu'ndan Microsoft'a 1.5 milyon dolarlık dava Albayrak Grubu, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi hizmeti aldığı Microsoft'a şirketi bulut sistemi kullanmaya mecbur ettiği gerekçesiyle ve üretim sürecinde yaşanan kesintiler nedeniyle uğradığı zarardan milyon dolarlık dava açtı. Microsoft, kesintilerin yanı sıra Albayrak Grubu verilerini yurt dışında tutarak şirket sırlarına da vakıf olmak istiyor.

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ÜRÜNLERİNİN ARKASINDA DURMUYORLAR

Mücadele sürecinde yalnız bırakıldıklarını kaydeden yetkililer süreci şu sözlerle özetledi: “Ülkemizde unvanında ‘Microsoft’ ibaresi yer alan bir şirket Microsoft adına tüm ürün satışlarını ve markanın lansman ve tanıtım organizasyonlarını üstlendiği halde, hukuki bir tebligat söz konusu olduğunda, ‘Biz Microsoft’u temsil etmiyoruz’ diyerek ürününün arkasında durmuyor. Albayrak Grubu, 33 ay süren bu sıkıntılı versiyon yükseltme sürecinde yaşadığı maddi kayıplar için Ticaret Mahkemesi’nde Microsoft aleyhine milyon dolar olan davayı açmış bulunuyor.”

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GLOBAL FİRMALARA KARŞI MÜCADELE BAŞLATIYORUZ

Microsoft’un ürününün arkasında durmadığını belirten Albayrak Grubu avukatlarından Sefa Karcıoğlu, “Global yazılım firmalarına karşı bugün bir mücadelenin temelini atıyoruz. Albayrak grubunun bugünkü mücadelesi milli bir mücadeledir. Microsoft ürünleri şirketlerin tüm temel işlemlerde kullanılıyor. Ama bu ürünler Microsoft ürünleri bu ürünleri milyonlarca dolara satıyor ama yerli firmalara ihtiyaca göre programlar kurgulanıyor. Daha önce tespit davası açarak müvekkil şirketlerdeki üretim kesintilerini ve ürünün çalışmasının problemli olduğunu ispatladık. Microsoft’a ‘çalışmayan üründen sorumlusun, zararımızı karşıla dediğimizde sadece 5 dolar öderim’ diyor. İnsan aklı ile dalga geçiyorlar. Daha da önemlisi, KVKK ve GDPR mevzuatının hilafına müşterilerini bulut sistemine zorluyor. Zorlamayı da doğrudan söylemiyor, ‘sistem arıza verdi, merkezi yurtdışında olan buluta geçersen sorun yaşamazsın’ diyor. Yarın bir gün ambargo olduğunda ilişkiler gerildiğinde bu verilerin nereye gideceği belli değil. Bize göre esas dertleri, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması ve kendi sistemlerinde kopya tutmak” dedi.

HUKUK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEĞİZ

Karcıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bize yerli bir ürün sattı ancak teknik aksaklık çıktı. Biz Albayrak grubu olarak 100’den fazla şirketimizdeki sistemini canlıya geçiremiyoruz. Fark ettik ki Microsoft bunu bilerek yapıyor. Aksaklık çıkararak şirket bilgilerini yurt dışında aktarmak istiyor. Yerli yazılımda tutacaklarını söyledikleri ürünler çalışmıyor. Biz milli, bir mücadele başlatıyoruz. Burada holding bünyesindeki şirketlerimizin on milyon dolarlık girdiği zararın tazminini karşılamak için bir buçuk milyon dolarlık dava açıyoruz. Ve davanın takipçisin olacağız. Bu dava ile ilgili gerekçelerimiz oldukça sağlam. Öncelikle Türk Mahkemelerinde, daha sonra gerekirse uluslararası mahkemelerde Microsoft’un bu tutumunu ispat edeceğiz ve haksız uygulamaları nedeniyle mahkûm edilmesi için ter dökeceğiz.”