NASA'nın Mars aracı New York sokaklarında

NASA’nın Güneş Sistemini keşif için ilk hedefi Mars’a insanlı görev olarak belirlendi ve bu görev için araştırma geliştirme çalışmaları tüm hızıyla yürütülüyor.

Floridalı özel bir şirket tarafından geliştirilen araç geçtiğimiz yıl Kennedy Uzay Merkezi’nde prototip olarak tanıtılmıştı.

OYNAT 00:27 NASA Mars aracını görücüye çıkarttı New York sokaklarında gezen araç Hollywood filmlerine araç tasarlayan Shannon ve Marc Parker kardeşler tarafından 2016 yılında tasarlandı. Gelecekte Mars araçlarının temelini oluşturacağı belirtiliyor.







Mars görevinde gezegenin yüzeyindeki çalışmalarda kullanılacak olan araç geçtiğimiz yıl Batman filmindeki 'Batmobile'e benzetilen araç altı tekerlekli ve elektrikli motordan gücünü alıyor.

Hollywood filmlerine araç tasarlayan Shannon ve Marc Parker kardeşler tarafından 2016 yılında tasarlanmaya başlayan araç NASA’nın radarına girdi. Gelecekte Mars araçlarının temelini oluşturacağı belirtiliyor.

NASA söz konusu aracı ilk etapta ABD turuna çıkarıp Mars projesine desteği artırmayı planlıyor.