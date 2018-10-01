Teknoloji NASAnın Mars aracı New York sokaklarında
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NASA'nın Mars aracı New York sokaklarında

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars görevinde kullanmaya hazırlandığı aracı New York sokaklarında dolaşırken görüntülendi. Devasa araç sıra dışı görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
NASA'nın Mars'a gerçekleştireceği görevlerde kullanılması öngörülen uzay aracı prototipi.
NASA'nın Mars'a gerçekleştireceği görevlerde kullanılması öngörülen uzay aracı prototipi.

NASA’nın Güneş Sistemini keşif için ilk hedefi Mars’a insanlı görev olarak belirlendi ve bu görev için araştırma geliştirme çalışmaları tüm hızıyla yürütülüyor.

Floridalı özel bir şirket tarafından geliştirilen araç geçtiğimiz yıl Kennedy Uzay Merkezi’nde prototip olarak tanıtılmıştı.

NASA Mars aracını görücüye çıkarttı
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NASA Mars aracını görücüye çıkarttı
New York sokaklarında gezen araç Hollywood filmlerine araç tasarlayan Shannon ve Marc Parker kardeşler tarafından 2016 yılında tasarlandı. Gelecekte Mars araçlarının temelini oluşturacağı belirtiliyor.


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Mars görevinde gezegenin yüzeyindeki çalışmalarda kullanılacak olan araç geçtiğimiz yıl Batman filmindeki 'Batmobile'e benzetilen araç altı tekerlekli ve elektrikli motordan gücünü alıyor.

Hollywood filmlerine araç tasarlayan Shannon ve Marc Parker kardeşler tarafından 2016 yılında tasarlanmaya başlayan araç NASA’nın radarına girdi. Gelecekte Mars araçlarının temelini oluşturacağı belirtiliyor.

NASA söz konusu aracı ilk etapta ABD turuna çıkarıp Mars projesine desteği artırmayı planlıyor.

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