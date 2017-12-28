Papillon tekrar Play Store'da

Tamamı Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen Papillon uygulaması soru-cevap konseptiyle dikkatleri üzerine çekmişti. App Store ve Play Store’da yayınlandıktan sonra yükselen bir kullanıcı grafiği elde etti. Kasım ayında yayınlanan uygulamadan bir ay sonra Google aynı Papillon’a benzeyen bir uygulamasını tanıttı ve Papillon’u Play Store’dan kaldırdı.
Papillon'un Play Store'dan kaldırılmasıyla ilgili olarak yaptığımız haber:
Yeni Şafak’ın dile getirdiği olay sonrasında sosyal medya platformlarında kampanyalar başlatıldı. Kampanya dikkatleri çekti ve hedefine ulaştı. Papillon tekrar Play Store’a eklendi.
Konuyla ilgili olarak Papillon’u geliştiren ekipten Yalçın Özdemir aşağıdaki tweeti attı.
Uygulamayı aşağıdaki linkler üzerinden indirebilirsiniz.
Play Store: https://play.google.com/store/...
App Store: https://itunes.apple.com/us/ap...