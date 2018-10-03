Saatte 1200 kilometre hız yapıyor

Yolcu taşıma kapsülü, yüksek hızlara dayanıklı olması için vibranyum isimli maddeden üretildi.

Elon Musk'ın yeni nesil ulaşım aracı olarak değerlendirdiği hyperloop'u, 2013 yılında 58 sayfalık makalesiyle dünyaya duyurmasının ardından bazı şirketler hyperloop hayalini gerçeğe dönüştürmek için yola çıkmıştı.

Bugün 5. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Hyperloop Transportation Technologies şirketi de bunlardan biri. Halihazırda Çin, Dubai ve bazı Avrupa şehirlerinde hyperloop hattı kurmak için anlaşmalar imzalayan şirket İspanya'nın Cadiz şehrinde gerçekleştirilen etkinlikte ilk tam ölçekli hyperloop kapsülünü tanıttı.

Üretim süreci uzmanlara bırakıldı

Donanım Haber'e göre, Quintero One isimli yolcu kapsülü, HTT şirketi tarafından geliştirilen ve ticari marka olarak kaydedilen Vibranyum isimli maddeden üretildi.

Kapsülün, yüksek hızla yolculuğa uygun olması ve aynı zamanda güvenli olması için bu maddenin kullanılmasını özellikle isteyen HTT, kapsülün tasarımını ve üretim safhasını ise işin uzmanlarına bıraktı.

Airbus ve Boeing başta olmak üzere pek çok şirkete ürün tedarikinde bulunan kompozit maddeler üzerinde uzmanlaşmış Carbures şirketi ile mühendislik şirketi Inypsa'nın oluşturduğu bir alt şirket olan Airtificial, Quintero One'ın üretimiyle ilgilenirken dünyaca ünlü taşımacılık tasarım danışmanlığı şirketi PriestmanGoode, kapsülün tasarımı için HTT ile iş birliği yaptı.

21 bin saatlik çalışmanın sonucunda ortaya çıkan Quintero One, 32 metre uzunluğunda. İç kabin uzunluğunun 15 metre olduğu kapsülün ağırlığı ise 5 ton. 28 ila 40 yolcu taşıyabileceği belirtilen Quintero One, İspanya'da üretilse de şimdi HTT'nin Fransa'nın Toulouse şehrindeki Ar-Ge merkezine taşınacak. Burada ek montajlar tamamlanacak ve sonrasında yine merkezin içinde yer alan test pistinde test sürecine girecek.

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Üç yıl içinde yolcu taşımaya başlayacak

Hyperloop sistemini ''kanatsız uçak'' olarak tanımlayan HTT, hyperloop ağıyla saat 1223 kilometre hıza varan bir yolculuk deneyimi sunmak istiyor. HTT CEO'su Dirk Ahlborn'a göre şirket üç yıl içinde tam ölçekte operasyonlara başlamış olacak.

Bununla birlikte yüksek hızda yolculuk için gerekli yasal çerçevenin de oluşturulması gerekiyor. İlk etapta yolcuların hyperloop'u kullanmadan önce feragatname imzalamaları gerekeceğini belirten Ahlborn, 5 ila 10 yıl içinde hyperloop'un yasal çerçevesinin oluşturulmasını ve bu yeni ulaşım modelinin benimsenmesini bekliyor.