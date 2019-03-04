Teknoloji Samsung Galaxy S10 Plusın maliyeti ortaya çıktı
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​Samsung Galaxy S10 Plus’ın maliyeti ortaya çıktı! İşte S10 Plus'ın fiyatı

Samsung Galaxy S10 Plus’ın maliyeti ortaya çıktı

Samsung Galaxy S10 Plus’ın maliyeti ortaya çıktı. Güney Koreli teknoloji devinin en gözde ve en güçlü cihazlarından biri olan Galaxy S10 Plus’ın, firmaya kaça mal olduğu kalem kalem hesaplandı. Türkiye’de 7.500 TL fiyat etikti ile satışa sunulan Galaxy S10 Plus’a, Samsung’a kaç para ödüyor? Gelin birlikte bakalım.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsung, Galaxy S10 Plus'ı geçtiğimiz ay San Francisco’da düzenlediği etkinlikte tanıttı.
Samsung, Galaxy S10 Plus'ı geçtiğimiz ay San Francisco’da düzenlediği etkinlikte tanıttı.

Samsung Galaxy S10 Plus’ın maliyeti ortaya çıktı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni tanıtımını yaptığı en güçlü amiral gemisinin tüm bileşenlerinin fiyatları bir bir ortaya çıktı. Global pazarda 999 dolar, Türkiye’de ise 7,500 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan cihaza Samsung ne kadar harcıyor, gelin birlikte bakalım.

SAMSUNG GALAXY S10 PLUS’I KAÇA ÜRETİYOR!

Samsung’un geçtiğimiz ay tanıttığı ve gözde cihazlarından biri olan Galaxy S10 Plus’a firma, parça maliyetlerinin haricinde pazarlama, lojistik, işçilik, gümrük vergileri ve reklam masrafları gibi birçok kalemde harcamalar yapıyor. Lakin TechInsights Galaxy S10 Plus için sitesinde yaptığı maliyet hesaplaması sadece donanım parçalarının maliyetlerini gözler önüne seriyor.

Yayınlanan maliyet tablosuna bakıldığın Samsung Galaxy S10 Plus’ı firma 420 dolar civarında bir maliyete üretiyor.

Donanım parçalarına ait bileşenlerin fiyatları ise kalem kalem kalem şu şekilde:

  • - Ekran: 86,5 dolar
  • - Yonga seti: 70,5 dolar
  • - 5 Kamera: 56,5 dolar
  • - Bellekler: 50,5 dolar
  • - Batarya: 10 dolar

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