Samsung Galaxy S10 Plus’ın maliyeti ortaya çıktı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni tanıtımını yaptığı en güçlü amiral gemisinin tüm bileşenlerinin fiyatları bir bir ortaya çıktı. Global pazarda 999 dolar, Türkiye’de ise 7,500 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan cihaza Samsung ne kadar harcıyor, gelin birlikte bakalım.

SAMSUNG GALAXY S10 PLUS’I KAÇA ÜRETİYOR!

Samsung’un geçtiğimiz ay tanıttığı ve gözde cihazlarından biri olan Galaxy S10 Plus’a firma, parça maliyetlerinin haricinde pazarlama, lojistik, işçilik, gümrük vergileri ve reklam masrafları gibi birçok kalemde harcamalar yapıyor. Lakin TechInsights Galaxy S10 Plus için sitesinde yaptığı maliyet hesaplaması sadece donanım parçalarının maliyetlerini gözler önüne seriyor.

Yayınlanan maliyet tablosuna bakıldığın Samsung Galaxy S10 Plus’ı firma 420 dolar civarında bir maliyete üretiyor.

Donanım parçalarına ait bileşenlerin fiyatları ise kalem kalem kalem şu şekilde: