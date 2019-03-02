Samsung Galaxy S10 ve S10+ ekran koruyucu hediyeli

MWC 2019’da Galaxy S ailesiyle adeta gövde gösterisi yapan Samsung, Galaxy S10 ve S10+ modellerini ekran koruyucusuyla kutuluyor. Güney Koreli teknoloji devi geliştirilmiş ekran dayanıklılığı ve ultrasonik parmak izi sensörünün daha iyi çalışması için Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerine bu uygulamayı başlattı.

Samsung tarafından yapılan açıklamada ön yüklü olarak gelen ekran koruyucusu çizilirse veya yenisine ihtiyacınız olursa para ödemeniz gerekeceği belirtildi. Cihazların kutu içeriğinde yer alan AKG kulaklık, USB kablosu ve adaptör gibi parçalar 1 yıl garantiliyken ekran koruyucusu garanti kapsamına alınmamış.

MWC 2019’da incelediğimiz yeni amiral gemisi modellerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.