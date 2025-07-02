Susuzluğa karşı bir umut daha

Bilim insanları, dünyanın en acil sorunlarından biri olan temiz içme suyuna erişim için güç kaynağına ihtiyaç duymadan, havadaki nemden su toplayabilen özel bir atmosferik su hasadı cihazı geliştirdi. MIT Laboratuvarı’ndan mühendis Chang Liu'nun geliştirdiği bu yenilikçi cihaz, ABD’deki Ölüm Vadisi'nde test edildi. Cihaz, günde 50 mililitreden fazla içilebilir su üretebildi. Cihazın kalbinde, özel bir hidrojel yer alıyor. Bu jel, polivinil alkol (PVA), su çekme özelliği yüksek lityum klorür, gliserol ve siyah mürekkep içeriyor. Bu bileşenler sayesinde jel, havadaki nemi verimli şekilde emiyor.