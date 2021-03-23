Türk mühendislerin büyük başarısı

Motor Teknolojileri Şirketi Cangas LPG dönüşümü yapılan TSI, FSI, TCE, GSI motor özelliklerine sahip araçlarda benzin tüketimini yüzde 2’ye düşüren bir kit geliştirdi. Master Dırect adıyla bayi ağına sunulan kit, üretim ve yazılım özellikleri bakımından sektörde birçok ilki barındırıyor.

İzmir merkezli Cangas Sıralı Otogaz Teknolojileri şirketi AR-GE birimin 3 yıl süren çalışmasıyla bayi ağına sunulan Master Dırect kitle, petrol bağımlısı Türkiye’de bezin tasarrufuna da önemli oranda katkı sağlanması amaçlanıyor. Sektörde heyecan uyandıran Master Dırect, 2015 yılı ve sonrasında üretilen TSI, FSI, TCE, GSI motor özelliklerine sahip araçlarda montajlar başarıyla uygulanmaya başlandı. Benzin tüketiminin sadece yüzde 2 dolayında kaldığı yeni versiyon kitte yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gösteriliyor.

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Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cangas Pazarlama Müdürü Fırat Edemen, şirketin tamamen yerli üretim ve yazılımla yeni versiyon otomobiller için LPG kitleri ürettiğini belirterek şunları söyledi “ 3 yıllık AR-GE sonucu geliştirilen Cangas Master Direkt kit üstün yazılım özelliklerine de sahip. Geliştirilen bu kit yalnızca yazılım uyumundan ibaret değil elbette. Yapılan testlerin tamamından alınan veriler gösteriyor ki, Master Direct’in benzin kullanım ortalaması %1,5 ile 2 dolayında. Bu oran LPG kitleri arasında açık ara bir efsane! Bayilerimiz, müşterilerimiz Yüzde 100 yerli üretim ve yazılım olmasından ayrı bir gurur duyduklarını belirtiyorlar. Bu kitimizle ortalama 6500 devire kadar gaz kullanımını kesmeden ve tam performansta zorlama yaşamadan kullanılabiliyor. Performans ve güç gerektiren yollarda gözünüz arkada kalmıyor. Master Direct; vuruntu, boğulma gibi sorunları da ortadan kaldırıyor. Yanma odasındaki tam kararlılığı bu ürünü başka bir noktaya taşıyor. Mühendislerimizin başarısı, otomotiv sektörümüzdeki yeniliklerin ve ilklerin devam edeceğini gösteriyor bize.” Dedi.

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BU CANGAS ‘IN İLK BAŞARISI DEĞİL

Cangas şirketi daha öncede dünyada ve Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirmişti. Cangas’ın mühendisleri hem karbüratörlü̈ hem de tek enjeksiyonlu otomobilleri yüksek performansla çalıştırabilen elektronik kontrol ünitesine sahip akıllı kit geliştirmişti.

Montajlarda yüzde 98 performans sağlayan MIC 24 ve MIC 28 kitlerinin sıralı otogaz teknolojisinde özel bir yeri olduğunu belirten Edeman “MIC 24 projesi ile 4 cc, MIC 28 projesiyle 6-8 cc motor uygulamaları üzerinde 3 yıla yakın çalıştık. 2019 yılındaki montajlarımızda başarı oranımız yüzde 98’e yaklaştı. Sektörde bir ilk olan bu oran bizi çok heyecanlandırdı ve gururlandırdı. 250’ye yakın bayimizden gelen yoğun taleple 2020 yılında yüzde 100 yerli olan üretimimizi daha da artırdık. Bu kitimiz özellikleri bakımından sektörde farklı bir karşılık buluyor. AR-GE’ ye yatırım yapmanın meyvelerini topluyoruz.” şeklinde konuştu.