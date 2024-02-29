Türk Telekom ve Huawei’den büyük işbirliği: Dünyada bir ilk! GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtıldı

Dünyanın önde gelen teknoloji firmaları ve platformları ile olan ortaklıklarımız sayesinde Türkiye Yüzyılı’nı dijitalin yüzyılı yapma vizyonuna katkı sunmaya devam ediyoruz. Son dönemde akıllı teknolojiler geliştirmekle kalmadık, küresel oyuncularla birlikte yaptığımız çalışmalar ve başarıyla sonuçlanan testlerimizle, pek çok ilki sadece Türkiye’de değil, dünyada da gerçekleştiren operatör olarak teknoloji alanındaki liderliğimizi sürdürdük. Huawei ve PİLOT mezunumuz NaraXR ile gerçekleştirdiğimiz deneme projemiz Unesco Kültür Mirası Karagöz Kukla Tiyatrosu performansının 5G destekli Haptic Eldiven ve XR teknolojileri kullanarak mekan bağımsız ve canlı olarak sergilenebilmesini ve izlenebilmesini sağlıyor. Denemelerini teknoloji ile kültür sanatı harmanladığımız Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz, dünyada bir ilk niteliği taşıyan çalışmada, yeni nesil teknolojileri kültür sanat alanına da uyguladık. Ayrıca kullanıcıların gerçek dünyadan sanal dünyaya veya sanal dünyadan gerçek dünyaya hızlı bir şekilde geçiş yapmalarına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmış 3 boyutlu görüşme teknolojileri ile bireyler arasındaki fiziksel mesafeleri en aza indiren çözümlerin gelişimine katkı sağlıyoruz”