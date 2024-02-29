Türk Telekom ve Huawei’den büyük işbirliği: Dünyada bir ilk! GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtıldı

Türk Telekom ve Huawei, Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT mezunlarından yerli girişim NaraXR ile gerçekleştirdiği ve dünyada ilk olan 5G Haptic (Dokunsal) Eldivenli VR Kukla Tiyatro uygulaması GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde gösterildi. Ayrıca farklı lokasyonlar arasında Türkiye’nin ilk 3 boyutlu 5G sanal görüşme denemesi de yerli teknoloji şirketi Scalar Vision ile gerçek zamanlı olarak yapıldı.
Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, yenilikçi çalışmalarıyla sağlıktan eğitime, endüstriden tarıma, spordan kültür sanata hayatın her alanında değer yaratan projeler geliştiriyor. . Türkiye’ye en ileri teknolojileri sunmak hedefiyle yatırımlarını sürdürürken dünyanın önde gelen şirketleriyle iş birliklerini de devam ettiren Türk Telekom, Huawei ile gerçekleştirdiği öncü çalışmalarını Barcelona’da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttı.
İş birliği kapsamında, Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT mezunlarından NaraXR’ın desteğiyle, 5G ile sanatın evrenselleşmesini sağlayacak uygulamalarından, Türk Telekom’un teknoloji ile kültür sanatı harmanladığı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen dünyanın ilk 5G Haptic Eldivenli VR Kukla Tiyatrosu denemesi Huawei standında dünyaya tanıtıldı. Denemede farklı lokasyonlarda bulunan gerçek kukla oynatıcılarının yönettiği Unesco Kültür Mirası Karagöz Kukla Tiyatrosu, 5G Haptic Eldiven ile Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan seyircilere canlı olarak VR, AR ve web ortamında sunuldu. Ayrıca farklı lokasyonlar arasında Türkiye’nin ilk 3 boyutlu 5G sanal görüşme denemesi de yerli teknoloji şirketi Scalar Vision ile gerçek zamanlı olarak yapıldı.
“Teknoloji birikimimizle kültürel değerlerimizi dünyaya tanıtıyoruz”
"Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz
Dünyanın ilk 5G VR Kukla Tiyatrosu
- Türk Telekom, Huawei ve NaraXR’ın 5G ve ötesi teknolojilerinin sanat alanında kullanılması çalışmaları kapsamında, Karagöz Kukla Tiyatrosu’nun 5G destekli Haptic Eldiven ve XR teknolojileri kullanılarak mekandan bağımsız, canlı ve çok düşük gecikmeli olarak izlenmesi sağlandı. Türk Telekom’un ana destekçisi olduğu kültür ve sanatın kalbinin attığı Atatürk Kültür Merkezi’nde denemeleri gerçekleştirilen, dünyada bir ilk olan bu proje 5G teknolojileri ile kültür sanatın yaygınlaştırılması ve tanıtılması için önemli bir adım niteliği taşıyor.
5G ile uzaklar yakın oluyor
- Türk Telekom, Türkiye’nin ilk 3 boyutlu 5G canlı video görüşmesini Huawei ile birlikte Türk Telekom Ümraniye Teknopark’ta yerli teknoloji firması Scalar Vision’ın 3D AR teknoloji platformunu kullanarak gerçekleştirdiği proje de yılın en başarılı use caseleri olarak Barcelona’da dünyaya tanıtıldı. Farklı konumlardaki kullanıcılara aynı mekanda hissettirecek kadar üst seviye dijital bir iletişim deneyimi sunan 5G destekli 3D görüşmenin; uzaktan çalışma, eğitim ve sosyal etkileşime yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.