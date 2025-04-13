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Yapay zeka ile beynin 'dijital ikizi' oluşturuldu

Yapay zeka ile beynin 'dijital ikizi' oluşturuldu

12:0113/04/2025, Pazar
DHA
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Bilim adamları, yapay zekayla fare beyninin 'dijital ikizini' oluşturdu. Model, nöron tepkilerini tahmin ederek deneyleri hızlandırıyor. Hedef, insan beyninin sanal kopyasını oluşturmak.

Stanford Üniversitesi'nden bilim adamları, yapay zeka kullanarak fare beyninin dijital bir kopyasını oluşturmayı başardı. Çalışma, beynin işleyişini anlamada devrim niteliğinde bir adım olarak kabul ediliyor. Stanford'un beyin araştırmaları ekibi, beynin elektriksel aktivitesini ve nöral ağlarını detaylı bir şekilde modellemek için yapay zeka teknolojilerinden yararlandı. Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, bu 'dijital ikiz' farelerin film klipleri izlerken kaydedilen nöral aktiviteleriyle eğitildi.


Beynin dijital ikizi, sinirsel aktiviteyi ve nöronlar arasındaki iletişimi yüksek çözünürlükle izleyerek, bilim adamlarının beynin karmaşık yapısını daha iyi analiz etmelerini sağlıyor. Bu çalışma, beynin işleyişine dair daha fazla bilgi edinmenin yanı sıra, yapay zeka teknolojilerinin biyolojik sistemlere ne kadar entegre olabileceğini de gösteriyor. Model, farelere 'Mad Max' gibi aksiyon filmleri izletilerek eğitildi. Farelerin düşük çözünürlüklü görme yetisi, hareketli sahneleri algılamaya uygun. 900 dakikalık beyin aktivitesi verisiyle eğitilen model, her fare için özelleştirilebiliyor.


Dijital ikiz, nöronların bağlantı tercihlerini de ortaya çıkardı. Nöronlar, aynı görsel uyarıya tepki veren nöronlarla bağ kurmayı tercih ediyor. Araştırmacılar, modeli diğer beyin bölgelerine ve primatlara uygulamayı hedefliyor.

#Yapay Zeka
#Dijital Kriz
#Fare
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