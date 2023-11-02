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Teknoloji

YouTube Premium abonelerine üzücü haber: Dev zam geldi

Temmuz ayında ABD'deki fiyatlarına zam yapan YouTube Premium, aylar sonra ülkemizdeki fiyatları da artırma kararı aldı. Yapılan zamdan sonra, yeni paket fiyatları neredeyse iki katına çıktı. YouTube Premium fiyatları bireysel kullanıcılar için aylık 29,99 TL'den aylık 57,99 TL'ye, aile paketi için aylık 59,99 TL'den aylık 115,99 TL'ye ve öğrenciler için aylık 19,49 TL'den aylık 37,99 TL'ye yükseldi.

13:18 - 2/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
YouTube Premium

YouTube Premium

Reklamsız, arka planda video oynatma ve videoları indirip internetsiz bir şekilde izleme fırsatı gibi birçok özellik sunan YouTube Premium'un Türkiye fiyatları ciddi oranda arttı.

ABD üzerinde Premium fiyatlarına temmuz ayında zam yapmıştı.

Ülkemizdeki fiyatlar da en son geçen yıl ekim ayında zamlanmıştı.

İşte Youtube Premium'un yeni fiyatları

YouTube Premium fiyatları, yüzde 94 oranında artış gösterdi.

Türkiye'de YouTube Premium fiyatları şöyle:
  • Bireysel
    kullanıcılar için aylık 29,99 TL'den aylık 57,99 TL'ye,
  • Aile paketi
    için aylık 59,99 TL'den aylık 115,99 TL'ye,
  • Öğrenciler
    için aylık 19,49 TL'den aylık 37,99 TL'ye yükseldi.

YouTube Premium özellikleri neler?

YouTube Premium, kullanıcılarına reklamsız bir izleme deneyimi sunuyor.

Bununla birlikte kullanıcılara videolar için yalnızca sesle oynatma özelliği sağlarken, çevrimdışı indirmelere de izin veriyor.

Premium'un diğer öne çıkan özellikleri arasında 1080p Premium akış kalitesi, Google Meet'te birlikte izleme ve özellikleri önceden test etme imkanı da yer almakta.




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