YouTube Premium abonelerine üzücü haber: Dev zam geldi

YouTube Premium
Reklamsız, arka planda video oynatma ve videoları indirip internetsiz bir şekilde izleme fırsatı gibi birçok özellik sunan YouTube Premium'un Türkiye fiyatları ciddi oranda arttı.
ABD üzerinde Premium fiyatlarına temmuz ayında zam yapmıştı.
Ülkemizdeki fiyatlar da en son geçen yıl ekim ayında zamlanmıştı.
İşte Youtube Premium'un yeni fiyatları
YouTube Premium fiyatları, yüzde 94 oranında artış gösterdi.
- Bireyselkullanıcılar için aylık 29,99 TL'den aylık 57,99 TL'ye,
- Aile paketiiçin aylık 59,99 TL'den aylık 115,99 TL'ye,
- Öğrencileriçin aylık 19,49 TL'den aylık 37,99 TL'ye yükseldi.
YouTube Premium özellikleri neler?
YouTube Premium, kullanıcılarına reklamsız bir izleme deneyimi sunuyor.
Bununla birlikte kullanıcılara videolar için yalnızca sesle oynatma özelliği sağlarken, çevrimdışı indirmelere de izin veriyor.
Premium'un diğer öne çıkan özellikleri arasında 1080p Premium akış kalitesi, Google Meet'te birlikte izleme ve özellikleri önceden test etme imkanı da yer almakta.