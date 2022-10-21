YouTube Premium Aile, Öğrenci, Aylık ve Yıllık Paketleri Kaç TL 2022? Popüler video platformu YouTube, Premium abonelik ücretlerini aylık 29.99 TL olarak güncelledi. 16,99 TL olan Premium üyelik ücretlerine 13 TL zam gelmiş oldu. Arka planda video oynatma, videoları indirip internetsiz izleme gibi birçok avantaj ve özellik sunan YouTube Premium üyeliğe uzun zamandır ilk defa zam gelmiş oldu. Peki yeni zam hangi tarihlerden itibaren geçerli olacak? 1 yıllık YouTube Premium üyeliği ücreti ne kadar? Premium öğrenci ve aile paketi kaç TL? İşte detaylar.

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