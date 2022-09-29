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Youtube toplu abonelikten çıkma nasıl yapılır?

Dünyanın en popüler video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube, hem para kazanmak hem de eğlence amaçlı bir çok insanın tercih ettiği bir site. Abonelik sistemi ile birçok insanın para kazandığı bu platformda bazı kullanıcılar çok sayıda kanalı takip edip asıl erişmesini istediği videolara erişememektedir. Buna çözüm olarak tek tek abonelikten çıkmak yerine toplu abonelikten çıkmanın mümkün olup olmadığı araştırılmaktadır. Sizlere vereceğimiz adımlarla YouTube toplu olarak abonelikten çıkmak mümkün. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Youtube toplu abonelikten çıkma nasıl yapılır?
YouTube toplu abonelik çıkma

YouTube toplu abonelikten çıkmak sizlere vereceğimiz adımlarla artık çok kolay. Konsola yazacağınız bir html koduyla bütün aboneliklerden çıkabilirsiniz. Peki YouTube toplu abonelikten çıkma nasıl yapılır? Sorunun cevabı haberimizde.

YOUTUBE TOPLU ABONELİKTEN ÇIKMA NASIL YAPILIR?

> Öncelikle YouTube Feed Kanallar sayfasına buradan gidin.

> Bu ekranda boş bir yere sağ tıklayıp en altta ‘’İncele’’ yazan kısma tıklayın.

> Yan kısımda yarım sayfa açılınca burada görselde görüldüğü üzere console kısmına geçin.

> Daha sonra en alt satıra yani bir şeyler yazabileceğiniz kısma aşağıdaki kodu kopyalayın ve ENTER ‘a basın.

  • function reddit_strangestringtobesafe_unsubscribe(channel){channel.click();document.querySelector("#main yt-button-renderer#confirm-button").click();}Array.prototype.forEach.call(document.querySelectorAll("paper-button[subscribed].ytd-subscribe-button-renderer"), function(el){setTimeout(function(){reddit_strangestringtobesafe_unsubscribe(el);}, 10);});

> Bu kod siz hiç bir şey yapmadan sayfada gördüğü bütün kanalların aboneliğini iptal edecektir.

NOT: Burada dikkat etmeniz gereken birkaç husus bulunuyor. Abonelikten çıkması için bütün abonelikten çık butonlarının yüklü olması gerekiyor. Bu sayfada mümkün değil. Bu yüzden bu işlemi yaptıktan sonra sayfayı yenileyip tekrar uygulayın. Tek seferde 50 civarında abonelik siliyor.

Böyle kısıtlı olmasının tek sebebi o sayfada sadece o kadar abone görülmesi. Sayfayı aşağı çektikçe abone ol butonları yüklenmeye devam eder. Bu da aynı mantıkla işliyor.

İkinci bir husus, sizin abone olduğunuz ve silinmiş, iptal edilmiş, kapatılmış, ceza almış artık işlemeyen kanal aboneliklerini iptal etmiyor. Onları manuel olarak siz aynı sayfadan en sona kaldıkları zaman yapabilirsiniz.

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