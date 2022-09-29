YouTube toplu abonelikten çıkmak sizlere vereceğimiz adımlarla artık çok kolay. Konsola yazacağınız bir html koduyla bütün aboneliklerden çıkabilirsiniz. Peki YouTube toplu abonelikten çıkma nasıl yapılır? Sorunun cevabı haberimizde.

YOUTUBE TOPLU ABONELİKTEN ÇIKMA NASIL YAPILIR?

> Öncelikle YouTube Feed Kanallar sayfasına buradan gidin.

> Bu ekranda boş bir yere sağ tıklayıp en altta ‘’İncele’’ yazan kısma tıklayın.

> Yan kısımda yarım sayfa açılınca burada görselde görüldüğü üzere console kısmına geçin.

> Daha sonra en alt satıra yani bir şeyler yazabileceğiniz kısma aşağıdaki kodu kopyalayın ve ENTER ‘a basın.

REKLAM

function reddit_strangestringtobesafe_unsubscribe(channel){channel.click();document.querySelector("#main yt-button-renderer#confirm-button").click();}Array.prototype.forEach.call(document.querySelectorAll("paper-button[subscribed].ytd-subscribe-button-renderer"), function(el){setTimeout(function(){reddit_strangestringtobesafe_unsubscribe(el);}, 10);});

> Bu kod siz hiç bir şey yapmadan sayfada gördüğü bütün kanalların aboneliğini iptal edecektir.

NOT: Burada dikkat etmeniz gereken birkaç husus bulunuyor. Abonelikten çıkması için bütün abonelikten çık butonlarının yüklü olması gerekiyor. Bu sayfada mümkün değil. Bu yüzden bu işlemi yaptıktan sonra sayfayı yenileyip tekrar uygulayın. Tek seferde 50 civarında abonelik siliyor.

Böyle kısıtlı olmasının tek sebebi o sayfada sadece o kadar abone görülmesi. Sayfayı aşağı çektikçe abone ol butonları yüklenmeye devam eder. Bu da aynı mantıkla işliyor.

İkinci bir husus, sizin abone olduğunuz ve silinmiş, iptal edilmiş, kapatılmış, ceza almış artık işlemeyen kanal aboneliklerini iptal etmiyor. Onları manuel olarak siz aynı sayfadan en sona kaldıkları zaman yapabilirsiniz.

REKLAM