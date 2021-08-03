YouTube sadece reklamları ortadan kaldıran yeni abonelik modelini test ediyor: YouTube Premium Lite

Video içeriklerinin artması ve çeşitlenmesiyle birlikte YouTube ve benzer platformlardaki reklamlar da farklılık gösteriyor. Video içerisine birkaç dakika aralıklarla serpiştirilen reklamlar, bir süre sonra video izleme deneyimini zedeleyebiliyor. İşte tam da bu noktada ise devreye ücretli abonelik modeli giriyor.

YouTube'un Premium hizmeti reklamları tamamen ortadan kaldırıyor, arka planda videoların oynatılmasına imkan tanıyor ve indirme yapmayı sağlıyor. Ancak buna ek olarak platform yepyeni bir sistemi daha devreye sokma hazırlığında: YouTube Premium Lite olarak geçen sistem, daha düşük bir ücret karşılığında yalnızca reklamları devre dışı bırakıyor.

YouTube Premium'a ek olarak geliştirilen yeni abonelik modeli, reklamları ortadan kaldırıyor.

Şu anda Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Norveç, İsveç ve Lüksemburg'da test edilen bu sistem, çok fazla video izleyen kişiler için reklamları aradan kaldırarak deneyimi artırıyor. Şimdilik tüm kullanıcılar için ne zaman aktif olacağı ise belli değil.

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