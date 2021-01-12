Teknoloji Zorbalığa soruşturma Sözleşmeye onay versen de endişelenmene gerek yok
SOSYAL MEDYA

Zorbalığa soruşturma: Sözleşmeye onay versen de endişelenmene gerek yok, WhatsApp sözleşmesini kabul edenler vazgeçebilir mi?

Zorbalığa soruşturma: Sözleşmeye onay versen de endişelenmene gerek yok

Rekabet Kurulu, özel bilgi ve mesajları pazarlamak isteyen ve bunun için de Türkiye’deki milyonlarca kişiye “sözleşme” dayatan WhatsApp ile Facebook’a soruşturma açtı. Kurul, WhatsApp’ın güncellenen şartlarına onay verenlerle ilgili de önemli bir karar verdi. Buna göre, WhatsApp, onay vermişlerin bilgilerini de Facebook ile paylaşamayacak. Ayrıca onay verenlere dönüş yaparak, “onayın geçersiz olduğu ve bilgilerin paylaşılmayacağı”na ilişkin bildirimde bulunmak zorunda.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

WhatsApp’ın kullanıcı bilgilerini başkalarıyla paylaşmasına onay veren güncellemesine tepkiler sürerken, Rekabet Kurulu önemli bir adım attı. Yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kişisel bilgilerin Facebook ile paylaşılmasını içeren “Gizlilik İlkesi”ni 4 Ocak’ta güncelledi. WhatsApp ayrıca uygulamayı kullanmak isteyenlere 8 Şubat’a kadar süre verdi. Yani bu tarihe kadar güncellenen koşullara onay vermeyenler WhatsApp’ı kullanamayacak. AB ülkeleri için geçerli olmayan ve “zorbalık” olarak nitelendirilen kuralla ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı.

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PAYLAŞAMAYACAK

  • Rekabet Kurulu hem Facebook hem de WhatApp hakkında soruşturma başlattı. Kurul’dan soruşturmayla ilgili açıklamada, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un “hakim durumun kötüye kullanılması” başlıklı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldığı belirtildi.

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Kurul ayrıca söz konusu uygulamaların, soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafisi olmayacak zararlar doğurma ihtimali olduğuna dikkat çekerek önemli bir tedbir kararı da aldı. Bu tedbir kararı uyarınca WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Yani bu karar uyarınca WhatsApp, kullanıcılarına ait verileri 8 Şubat’tan sonra da Facebook ile paylaşamayacak.

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ONAY VERENLERİ DE KAPSIYOR

  • Kurul, WhatsApp’ın güncellenen koşullarına onay verenlerle ilgili de önemli bir karar verdi. Buna göre, WhatsApp, onay vermiş olanların bilgilerini de Facebook ile paylaşamayacak. Ayrıca kararda, onay vermiş olanlara geri dönüş yapılması, onayın geçersiz olduğu ve bilgilerin paylaşılmayacağına ilişkin bildirimde bulunmasına hükmedildi.

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Şimdi ne olacak

WhatsApp’ın Türkiye’de bir temsilciliği bulunmuyor. Dolayısıyla Rekabet Kurulu, söz konusu tedbir kararını uluslararası tebligat usulüne göre WhatsApp’a bildirecek. Ancak Rekabet Kurulu’nun kararı duyurulduğu için WhatsApp’ın bu kararın kendisine ulaşmasını beklemeden de hukuka aykırı işlemi durdurması gerekiyor. Ancak uzmanlar, WhatsApp’ın bu kararı uygulamama gibi bir durumunun söz konusu olmadığını belirtiyor.

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  • Kurul, soruşturma kapsamında WhatsApp’ın bilgileri Facebook ile paylaşıp paylaşmadığını denetleyecek. Ayrıca yine sözleşmeye onay verenlere geri bildirimde bulunup bulunmadığına da bakılacak. WhatsApp’ın tedbir kararını yerine getirmediği tespit edilirse de her geçen için para cezası uygulanacak.

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Soruşturma kapsamında WhatsApp’ın savunma hakkı bulunuyor. Rekabet Kurulu, soruşturmanın sonunda, sözleşmenin rekabet hukukunu ihlal ettiği yönünde karar verirse, söz konusu sözleşme geçersiz sayılacak ve iptal olacak. Yani WhatsApp bu bilgileri tedbir kararında olduğu gibi hiçbir şekilde Facebook ile paylaşamayacak.

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