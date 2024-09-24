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THY indirimli uçak bileti kampanyası başlattı: Fiyatlar 849 liradan başlıyor

THY indirimli uçak bileti kampanyası başlattı: Fiyatlar 849 liradan başlıyor

10:1524/09/2024, Tuesday
G: 24/09/2024, Tuesday
Yeni Şafak
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Türk Hava Yolları (THY) avantajlı bilet kampanyası
Türk Hava Yolları (THY) avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı yurt içi uçuşlarda 849 liradan başlayan 100 bin bilet için kampanya başlattı. İşte THY'den avantajlı bilet kampanyası tarihleri.

Türk Hava Yolları, 100 bin bilet için yeni bir kampanya başlattı. THY, İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı yurt içi uçuşlarda 849 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu. İşte THY iç hat uçuşları indirimli bilet satış kampanyası detayları.

Türk Hava Yolları yurt içi uçak bileti kampanyaları tarihleri

THY'nin kampanyasından yararlanmak isteyenler; 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında alacakları biletlerle 18 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihleri arasında seyahat edebilecek.

Türk Hava Yolları (THY) avantajlı uçak bileti kampanya fiyatı ne kadar?

Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 849 TL oldu. ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.229 TL, PrimeFly pakette 1.299 TL, bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.179 TL, PrimeFly pakette ise 1.239 TL olarak belirlendi. Kampanya kapsamında 100 bin adet koltuk arz edildi.


#THY
#THY indirimli bilet kampanyası
#Türk Hava Yolları

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