Türk Hava Yolları, 100 bin bilet için yeni bir kampanya başlattı. THY, İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı yurt içi uçuşlarda 849 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu. İşte THY iç hat uçuşları indirimli bilet satış kampanyası detayları.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 849 TL oldu. ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.229 TL, PrimeFly pakette 1.299 TL, bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.179 TL, PrimeFly pakette ise 1.239 TL olarak belirlendi. Kampanya kapsamında 100 bin adet koltuk arz edildi.