TOKAT 2025 İKRAMİYESİ: Tokat imsak vakti saat kaçta, sahur ne zaman bitiyor? Diyanet Sahur Saati ve İmsak Vakti

Ramazan ayına sayılı günler kala, Tokat’ta sahur ve iftar saatleri merak konusu oldu. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi’ni takip ederek sahur ve iftar vakitlerini öğreniyor. Camilerde mahyalarla karşılanacak bu mübarek ayda, ilk oruç için hazırlıklar tamamlandı. Peki, Tokat’ta ilk sahur vakti saat kaçta? İşte detaylar…