TOKAT 2025 İKRAMİYESİ: Tokat imsak vakti saat kaçta, sahur ne zaman bitiyor? Diyanet Sahur Saati ve İmsak Vakti

Ramazan ayının manevi atmosferini yaşarken sahur ve iftar vakitleri de gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Oruç ibadetini yerine getirenler, sahur saatlerini kaçırmamak adına Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi’ni takip ediyor. Peki, Tokat’ta sahur vakti saat kaçta? İşte, 1-7 Mart tarihleri arasında Tokat için sahur saatleri…
Ramazan ayına sayılı günler kala, Tokat’ta sahur ve iftar saatleri merak konusu oldu. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi’ni takip ederek sahur ve iftar vakitlerini öğreniyor. Camilerde mahyalarla karşılanacak bu mübarek ayda, ilk oruç için hazırlıklar tamamlandı. Peki, Tokat’ta ilk sahur vakti saat kaçta? İşte detaylar…
TOKAT İMSAKİYE 2025: TOKAT İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ
Diyanet tarafından hazırlanan Ramazan İmsakiye 2025 takvimi il il takibe alındı. Tokat da o iller arasında. Bu özel ayın anlam ve önemini ifade eden namaz vakitleri belirlendi. İşte, Tokat'ta sahur ve iftar vakitleri:
TOKAT İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?
1 Mart Cumartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:37
İftar Vakti: 18:32
2 Mart Pazar
Sahur (İmsak) Vakti: 05:36
İftar Vakti: 18:33
3 Mart Pazartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:34
İftar Vakti: 18:34
4 Mart Salı
Sahur (İmsak) Vakti: 05:33
İftar Vakti: 18:35
5 Mart Çarşamba
Sahur (İmsak) Vakti: 05:31
İftar Vakti: 18:36
TOKAT TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
Oruç ibadetiyle birlikte eda edilecek teravih namazı 28 Şubat akşamı başlayacak. Yatsı namazı vaktinde kılınan teravih için saatler il il duyuruldu. Tokat'da ilk teravih saati 19:49 olacak.
Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;
1 Mart Cumartesi: 19:50
2 Mart Pazar: 19:51
3 Mart Pazartesi: 19:52
4 Mart Salı: 19:53
5 Mart Çarşamba: 19:54