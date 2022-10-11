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TOKİ Mardin, Şanlıurfa, Van, Elazığ, Malatya arsa yerleri

TOKİ arsa proje çerçevesinde satışa sunulacak 1 milyon altyapılı arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular, 10 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Arsalar için başvurular e-Devlet ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek. TOKİ Mardin’de 17 bin 500, Şanlıurfa’da 40 bin, Van’da 26 bin 700, Elazığ’da 17 bin 500 ve Malatya’da 12 bin 500 projeli arsayı satışı sunmakta. Peki Mardin, Şanlıurfa, Van, Elazığ, Malatya TOKİ arsa satış yerleri nerede, hangi ilçelerde? İşte TOKİ arsa yerleri:

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ Mardin, Şanlıurfa, Van, Elazığ, Malatya arsa satışı nerede hangi ilçelerde?
TOKİ Mardin, Şanlıurfa, Van, Elazığ, Malatya arsa satış yerleri

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında konut başvuruları 14 Eylül'de açıldı. Şimdi de 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başladı.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kapsamında duyurulan 'İlk Evim Arsa' ve 'ilk iş yerim' projesi kapsamında TOKİ Mardin, Şanlıurfa, Van, Elazığ, Malatya’da hangi ilçelerde yapılacağı da belli oldu.

TOKİ Mardin arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

  • TOKİ Mardin arsa yerleri, Mardin merkez, Yeşilli, Dargeçit, Derin, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli’de yer almakta.

TOKİ Şanlıurfa arsa nerede?

  • TOKİ Şanlıurfa arsa satış yerleri: Şanlıurfa merkez, Akçakale, Birecki, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Siverek, Viranşehir.

TOKİ Van arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

  • Van merkez, Başkale, Erciş, Gevaş, Muradiye, Özalp

TOKİ Elazığ arsa yerleri hangi ilçede?

  • Elazığ merkez, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Palu, Sivrice

TOKİ Malatya arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

  • Malatya merkez, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darendere, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan

TOKİ arsa başvuruları nasıl yapılacak?

TOKİ'nin arsa başvuruları için e-Devlet'te kimlik numarası uygulaması getirildi.

Arsa başvurularında e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar bugün ve yarın, "2" olanlar 12 Ekim'de, "4" olanlar 13 Ekim'de, 6 olanlar 14 Ekim'de, 8 olanlar ise 15 Ekim'de başvuru yapabilecek.

Vatandaşlar 16 Ekim'den itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın başvuruda bulunabilecek.

TOKİ arsa başvuru şartları

  1. • T.C. Vatandaşı olmak.
  2. • 18 yaşını doldurmuş olmak.
  3. • O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)
  4. • Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.
  5. • Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.
  6. • İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
  7. • Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

TOKİ arsa peşinat ne kadar?

Arsa çıkması durumunda vatandaş bedelin 1/10'unu peşin, geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödeyecek. Arsa tahsisi yapılacak kişiden noter onaylı taahhütname alınacak.

TOKİ arsa fiyatları ne kadar?

TOKİ arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor.

Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ’nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi.

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