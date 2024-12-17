TOKİ işyeri kura çekilişleri başladı. TOKİ'nin Samsun’da ilk evim ilk işyerim projesine başvuran vatandaşlar, Çarşamba işyerleri kurası çekilişi sonuçlarını merakla bekliyordu. TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimiyle hak sahipleri belirlenmekte, sonuçlar ise kurumun resmi web sitesinden ve e-Devlet üzerinden duyulmakta. İşte

TOKİ Samsun Çarşamba 50, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri kurası sonuçları isim listesi.