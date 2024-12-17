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TOKİ Samsun Çarşamba ilk işyeri kurası çekiliş sonuçları isim listesi

TOKİ Samsun Çarşamba ilk işyeri kurası çekiliş sonuçları isim listesi

15:1517/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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SAMSUN ÇARŞAMBA İLK İŞ YERİ KURASI
SAMSUN ÇARŞAMBA İLK İŞ YERİ KURASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk evim ilk işyeri projelerinde yer alan Samsun Çarşamba işyerleri kurası ile 50, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri hak sahipleri belirlendi. İşte Samsun Çarşamba TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları isim listesi.

TOKİ işyeri kura çekilişleri başladı. TOKİ'nin Samsun’da ilk evim ilk işyerim projesine başvuran vatandaşlar, Çarşamba işyerleri kurası çekilişi sonuçlarını merakla bekliyordu. TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimiyle hak sahipleri belirlenmekte, sonuçlar ise kurumun resmi web sitesinden ve e-Devlet üzerinden duyulmakta. İşte
TOKİ Samsun Çarşamba 50, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri kurası sonuçları isim listesi.
#TOKİ
#Samsun
#Çarşamba ilk işyerim kura sonuçları

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TOKİ Samsun Çarşamba ilk işyeri kurası çekiliş sonuçları isim listesi