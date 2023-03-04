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Meteoroloji’den o iller için toz taşınımı uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve kuzey kesimlerinde iki gün boyunca toz taşınımı beklendiğini bildirdi. Toz taşınımı bugün Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde, yarın ise Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Batı Karadeniz'de görülecek.

08:54 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Toz taşımı

Toz taşımı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Çorum çevreleri ile Isparta'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımı nerede yaşanacak?

Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın yurdun batı ve kuzey kesimlerinde toz taşınımı hadisesi öngörülüyor.

Toz taşınımı bugün Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde, yarın ise Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Batı Karadeniz'de görülecek. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Toz taşınımı neden oluyor?

  • Toz taşınımı genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında Akdeniz'de oluşan bazı alçak basınç sistemleriyle özellikle Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımıyla olur. Çöl üzerinden kalkan yapılarla üzerimize doğru gelir. Bu sistem güneyli rüzgarların oluşmasıyla olur.
Bugün hangi maçlar var? 28 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var? 28 Şubat 2023 Salı maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. La Liga'nın 23. haftasında Villarreal, sahasında Getafe'yi ağırladı. Villarreal S. Chukwueze ve J.Morales'in golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İtalya Serie A'da Lazio, sahasında Sampdoria'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Süper Lig'de, 23. haftanın ertelenen maçında Ümraniyespor, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 28 Şubat 2023 Salı maç programı haberimizde.


#toz taşımı
#toz taşımının olduğu iller
#meteoroloji
17 dakika önce
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Meteoroloji’den o iller için toz taşınımı uyarısı geldi
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