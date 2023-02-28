Bugün kimin maçı var?
Süper Lig'de, deprem felaketi nedeniyle ertelenen maçta Ümraniyespor'la Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Mavi-şimşekler 79. dakikada Badou N'Diaye ile 1-0 öne geçti. Ümraniye 90. dakikada Kayode'nın kendi kalesine attığı golle maçta eşitliği yakaladı ve maç bu sonuçla 1-1 sona erdi. La Liga'nın 23. haftasında Villarreal, sahasında Getafe'yi ağırladı.
Milli oyuncumuz Enes Ünal'ın 90 dakika oyunda kaldığı ve 1 gol attığı karşılaşmada Villarreal S. Chukwueze ve J.Morales'in golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 28 Şubat 2023 Salı maç programı.
Bugün kimin maçı var? (28 Şubat 2023 Salı maç programı)
- 13:00 Muşspor – Yıldırımspor TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube
- 16:00 Hajduk Split – Manchester City UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
- 18:00 Dortmund – PSG UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
- 19:00 Ankaragücü – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Çeyrek Final A Spor
- 19:00 Fenerbahçe – Kayserispor Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Çeyrek Final A Spor
- 19:00 Galatasaray – M.Başakşehir Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Çeyrek Final A Spor
- 20:00 Eyüpspor –Bodrumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
- 20:30 Cremonese – Roma İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
- 22:15 Stoke – Brighton İngiltere FA Cup Tivibu Spor 2
- 22:30 Cosenza – Reggina İtalya Serie B Bilyoner
- 22:30 Palermo – Ternana İtalya Serie B Bilyoner
- 22:30 Parma – Pisa İtalya Serie B Bilyoner
- 22:30 Leicester City – Blackburn İngiltere FA Cup Tivibu Spor 3
- 22:45 Juventus – Torino İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
- 22:45 Dundee FC – Partick Thistle İskoçya Championship Bilyoner
- 22:45 Fulham – Leeds United İngiltere FA Cup Tivibu Spor 4
- 23:00 Bristol City – Manchester City İngiltere FA Cup Tivibu Spor 1