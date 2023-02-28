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Bugün hangi maçlar var? 28 Şubat 2023 Salı maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. La Liga'nın 23. haftasında Villarreal, sahasında Getafe'yi ağırladı. Villarreal S. Chukwueze ve J.Morales'in golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İtalya Serie A'da Lazio, sahasında Sampdoria'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Süper Lig'de, 23. haftanın ertelenen maçında Ümraniyespor, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 28 Şubat 2023 Salı maç programı haberimizde.

09:50 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Süper Lig'de, deprem felaketi nedeniyle ertelenen maçta Ümraniyespor'la Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Mavi-şimşekler 79. dakikada Badou N'Diaye ile 1-0 öne geçti. Ümraniye 90. dakikada Kayode'nın kendi kalesine attığı golle maçta eşitliği yakaladı ve maç bu sonuçla 1-1 sona erdi. La Liga'nın 23. haftasında Villarreal, sahasında Getafe'yi ağırladı.

Villarreal- Getafe maçı

Milli oyuncumuz Enes Ünal'ın 90 dakika oyunda kaldığı ve 1 gol attığı karşılaşmada Villarreal S. Chukwueze ve J.Morales'in golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 28 Şubat 2023 Salı maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (28 Şubat 2023 Salı maç programı)

  1. 13:00 Muşspor – Yıldırımspor TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube
  2. 16:00 Hajduk Split – Manchester City UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
  3. 18:00 Dortmund – PSG UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
  4. 19:00 Ankaragücü – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Çeyrek Final A Spor
  5. 19:00 Fenerbahçe – Kayserispor Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Çeyrek Final A Spor
  6. 19:00 Galatasaray – M.Başakşehir Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Çeyrek Final A Spor
  7. 20:00 Eyüpspor –Bodrumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
  8. 20:30 Cremonese – Roma İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
  9. 22:15 Stoke – Brighton İngiltere FA Cup Tivibu Spor 2
  10. 22:30 Cosenza – Reggina İtalya Serie B Bilyoner
  11. 22:30 Palermo – Ternana İtalya Serie B Bilyoner
  12. 22:30 Parma – Pisa İtalya Serie B Bilyoner
  13. 22:30 Leicester City – Blackburn İngiltere FA Cup Tivibu Spor 3
  14. 22:45 Juventus – Torino İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
  15. 22:45 Dundee FC – Partick Thistle İskoçya Championship Bilyoner
  16. 22:45 Fulham – Leeds United İngiltere FA Cup Tivibu Spor 4
  17. 23:00 Bristol City – Manchester City İngiltere FA Cup Tivibu Spor 1








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26 dakika önce
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Bugün hangi maçlar var? 28 Şubat 2023 Salı maç programı
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