Süper Lig'de, deprem felaketi nedeniyle ertelenen maçta Ümraniyespor'la Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Mavi-şimşekler 79. dakikada Badou N'Diaye ile 1-0 öne geçti. Ümraniye 90. dakikada Kayode'nın kendi kalesine attığı golle maçta eşitliği yakaladı ve maç bu sonuçla 1-1 sona erdi. La Liga'nın 23. haftasında Villarreal, sahasında Getafe'yi ağırladı.