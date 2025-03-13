TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu Tabii Spor'da UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları izleyici ile buluşuyor. Bu akşam Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalma mücadeleleri oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar arsında temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers deplasmanında üst tura çıkmak için sahada olacak. İşte Avrupa Ligi'nde günün maç programı ve TRT Tabii canlı yayın izleme linkleri.





UEFA AVRUPA LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20:45 Athletic Bilbao - Roma (Tabii Spor)

20:45 Lazio - Viktoria Plzen (Tabii Spor 1)

20:45 Eintracht Frankfurt - Ajax (Tabii, TRT Spor)

20:45 Olympiakos - Bodo/Glimt (Tabii Spor 2)

23:00 Lyon - FCSB (Tabii Spor 2)

23:00 Rangers - Fenerbahçe (Tabii, TRT 1)

23:00 Tottenham - AZ Alkmaar (Tabii Spor 1)

23:00 Manchester United - Real Sociedad (Tabii Spor)





TRT TABİİ SPOR KANALI NASIL İZLENİR?

Trt'nin dijital yayın platformu Tabii'de bu akşam Rangers-Fenerbahçe mücadelesi TRT 1 yayını ile şifresiz ekranlara gelecek.





ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR





UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ikinci karşılaşmaları bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak. Bu turda rakiplerini saf dışı bırakmayı başaran takımlar çeyrek finale yükselecek.





İstanbul'da oynanan müsabakada İskoçya ekibi Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe de çeyrek finale çıkabilmek için 3 farklı skorla galibiyet arayacak.





UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:





20.45 Athletic Bilbao - Roma: 1-2

20.45 Lazio - Viktoria Plzen: 2-1

20.45 Eintracht Frankfurt - Ajax: 2-1

20.45 Olympiakos - Bodo/Glimt: 0-3

23.00 Rangers - Fenerbahçe: 3-1

23.00 Lyon - FCSB: 3-1

23.00 Tottenham - AZ Alkmaar: 0-1

23.00 Manchester United - Real Sociedad: 1-1





FENERBAHÇE AVRUPA'DA 286. MAÇINI OYNAYACAK

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 286. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarındaki 285 müsabakada 112'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşarken 61 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 389 kez havalandırırken, kalesinde 407 gol gördü.





UEFA Avrupa Ligi'nde 148. sınav