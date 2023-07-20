Türk Dil Kurumu (TDK) bazı kelimelerin yazılışını değiştirdini açıkladı. Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişiklik oldu. Yeşil Zeytin, Çiğ börek, Yürük ve Kayyum kelimeleri değişen kelimeler arasında en dikkat çekeni oldu. TDK değişen 18 kelimenin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.