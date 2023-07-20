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TDK değişen kelimeler hangileri?

Türk Dil Kurumu (TDK), 18 Türkçe kelimenin yazılışını değiştirdiğini açıkladı. TDK tarafından yayınlanan 12. baskı sözlükle birlikte vatandaşlar ‘TDK hangi kelimelerin yazılışını değiştirdi?’ sorusunu sorgulamaya başladı. Halk arasında da sıkça tartışma konusu olan çiğ börek, yeşilsoğan Akça armudu gibi bitişik veya ayrı yazılan birçok kelimenin güncel hali merak konusu oldu. Peki, TDK değişen kelimeler hangileri? İşte TDK yazılışını değiştirdi kelimeler ve güncel halleri.

14:33 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TDK hangi kelimelerin yazılışını değiştirdi?

TDK hangi kelimelerin yazılışını değiştirdi?

Türk Dil Kurumu (TDK) bazı kelimelerin yazılışını değiştirdini açıkladı. Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişiklik oldu. Yeşil Zeytin, Çiğ börek, Yürük ve Kayyum kelimeleri değişen kelimeler arasında en dikkat çekeni oldu. TDK değişen 18 kelimenin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TDK’NIN DEĞİŞTİRDİĞİ KELİMELER HANGİLERİ?

TDK yazımı değişen kelimeler şunlar:

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

Horon vurmak (eski) / horon tepmek (güncel)

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

Unvan (eski) / ünvan (güncel)

Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

Yeşilsoğan (eski) / yeşil soğan (güncel)

Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)

Akça armudu (eski) / Akçaarmut (güncel)

Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)

Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)

Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

Pilili (eski) / pileli (güncel)

Yürük (eski) / Yörük (güncel)



#TDK
#Türk Dil Kurumu
#Çiğ börek
#yeşil soğan
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