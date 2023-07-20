TDK hangi kelimelerin yazılışını değiştirdi?
Türk Dil Kurumu (TDK) bazı kelimelerin yazılışını değiştirdini açıkladı. Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişiklik oldu. Yeşil Zeytin, Çiğ börek, Yürük ve Kayyum kelimeleri değişen kelimeler arasında en dikkat çekeni oldu. TDK değişen 18 kelimenin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TDK’NIN DEĞİŞTİRDİĞİ KELİMELER HANGİLERİ?
TDK yazımı değişen kelimeler şunlar:
Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)
Horon vurmak (eski) / horon tepmek (güncel)
Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)
Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)
Unvan (eski) / ünvan (güncel)
Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)
Yakan top (eski) / yakantop (güncel)
Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)
Kayyum (eski) / kayyım (güncel)
Yeşilsoğan (eski) / yeşil soğan (güncel)
Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)
Akça armudu (eski) / Akçaarmut (güncel)
Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)
Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)
Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)
Boy bos (eski) / boy pos (güncel)
Pilili (eski) / pileli (güncel)
Yürük (eski) / Yörük (güncel)