ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 1-7 Temmuz'da tercihleri alınan 2025-TUS 1. Dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Sınava ayrıca veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olanlar da başvurabilir.