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TUS birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

TUS birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

10:2814/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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TUS ek yerleştirme sonuçları
TUS ek yerleştirme sonuçları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte TUS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 1-7 Temmuz'da tercihleri alınan 2025-TUS 1. Dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

TUS nedir?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Sınava ayrıca veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olanlar da başvurabilir.


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