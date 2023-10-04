Web WhatsApp, WhatsApp'ın web tarayıcınız üzerinden kullanılmasına izin veren bir özelliktir. Web WhatsApp'ı kullanmak için, telefonunuzda WhatsApp'ın yüklü ve aktif olması gerekir.

WhatsApp Web Nedir, Nasıl Kullanılır?

WhatsApp nedir? WhatsApp web nasıl kullanılır? Teknoloji'nin hızla gelişmeye devam ettiği günümüzde işlemlerimizi kolaylaştıracak uygulamalar da artış gösteriyor. Özellikle sosyal platformlarda ve mesajlaşma konusunda kullanıcılar hıza önnem veriyor. Günümüzde ise en önemli ve en çok kullanılan programlardan biri de Whatsapp oldu. Dünya genelinde aktif 1 milyara yakın kullanıcı rakamına ulaşan WhatsApp uygulaması İOS, Android ya da Windowsphone işletim sistemli cihazlarda rahatça kullanılabiliyor. Telefonlar haricinde ise WhatsApp WEB formatı devreye giriyor. Kullanıcılar WhatApp Web uygulamasını telefonları ile entegre ederek bilgisayardan whatsapp kullanımını gerçekleştirebiliyor. Whatsapp nedir ve whatsapp web nasıl kullanılır sorusunun yanıtını ve kapsamlı bilgileri haberimizden inceleyebilirsiniz.

Web WhatsApp Giriş

WhatsApp Web giriş i için tıkla

WhatsApp Nasıl İndirilir?

WhatsAppAndroid indir (Ayrıca Samsung için uygundur) linkine tıklayarak Android akıllı telefonunuza WhatsApp yükleyebilirsiniz. WhatsApp iPhone indir linkine tıklayarak iOS işletim sistemine cihaz cihazlarınıza uygulamayı yükleyebilirsiniz.

Uygulamayı yükledikten sonra telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Telefon numaranızı girdikten sonra bir doğrulama kodu tarafınıza gönderilecek bu kodu girdikten sonra arkadaşlarınız ile sınırsız bir şekilde mesajlaşabilirsiniz.Akıllı mobil cep telefonlarda bulunması gereken uygulamaların başında gelen WhatsApp'ı, WhatsApp indir adresinden ücretsiz bir şekilde yükleyebilirsiniz.

WhatsApp, artık ek bir uygulamaya gerek kalmadan bilgisayardan kullanılabilir hale geldi Bunun için yapmanız gereken http://web.whatsapp.com adresine girmek. Sistem tamamen tarayıcı üzerinden çalışıyor. Bu yüzden telefonumuzdan yönetmeye devam ettiğimiz WhatsApp'ı bilgisayarımızın ekranına yansıtabliyoruz. Yani telefonumuzda da WhatsApp'ı aktif olarak kullanıyor olmamız gerekiyor.

Bunun güzel tarafı, vaktinin çoğunu bilgisayarda geçirenler, telefonlarına bağımlı kalmadan mesajlaşabilecekler. Aynı zamanda telefon klavyesine göre daha hızlı yazılabilen bilgisayar klavyesinden yazma rahatlığına kavuşacaklar.

WhatsApp Web'i Çalıştıran Cihazlar Neler?

WhatsApp Web'in çalışabilmesi için ilk şart, Chrome tarayıcı kullanıyor olmanız. Yani Safari, Firefox, Opera gibi tarayıcı kulalnanların bu hizmetten yararlanması içim Chrome'a geçiş yapmaları gerekiyor. Onun dışında iOS cihaz kullanıcıları da bu hizmetten yararlanamıyorlar. Bunun sebebi, Apple'ın getirmiş olduğu platform kısıtlamaları. Yani iPhone kullanıyorsanız, şimdilik bilgisayarınızda WhatsApp kullanamayacaksınız.

Web WhatsApp'ı kullanmak için aşağıdaki adımları takip edin:

Web WhatsApp'ın web sitesine gidin.

Telefonunuzda WhatsApp'ı açın ve "Ayarlar" > "Bağlı Cihazlar" > "Bir Cihaz Bağla" seçeneklerine dokunun.

Telefonunuzun kamerasını kullanarak web WhatsApp'ın QR kodunu tarayın.

Telefonunuzda WhatsApp'ı kapatın.

Web WhatsApp'a giriş yaptıktan sonra, telefonunuzda WhatsApp'ta bulunan tüm mesajlara ve özelliklere erişebilirsiniz. Web WhatsApp'ı kullanarak mesaj gönderebilir ve alabilirsiniz, grup sohbetlerine katılabilir ve dosya paylaşabilirsiniz.

Web WhatsApp'ı kullanırken aşağıdakileri unutmayın:

Web WhatsApp'ı kullanmak için, telefonunuzda WhatsApp'ın yüklü ve aktif olması gerekir.

Telefonunuz ile bilgisayarınız arasında güçlü bir internet bağlantısı olması gerekir.

Web WhatsApp'ı kullanırken, telefonunuz ile bilgisayarınız arasında aynı Wi-Fi ağına bağlı olmanız önerilir.

Web WhatsApp'ı kullanırken, telefonunuzun ekranı kapalıysa veya telefonunuz uçak modundaysa, Web WhatsApp'ı kullanamazsınız.

Web WhatsApp, WhatsApp'ın daha kullanışlı ve erişilebilir olmasını sağlayan bir özelliktir. Web WhatsApp'ı kullanarak, telefonunuzda WhatsApp'ta bulunan tüm mesajlara ve özelliklere bilgisayarınız üzerinden erişebilirsiniz.

Telefonunuzda, WhatsApp Web'e giderek Giriş yapılmış bilgisayarlar'ı görebilir veya aktif bir WhatsApp oturumundan çıkış yapabilirsiniz.

NOT: Telefonunuzdaki veri kullanımı ücretini azaltmak için WhatsApp Web kullanırken her zaman telefonunuzla bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı tavsiye ederiz

WhatsApp Nasıl Kullanılır?

WhatsApp'ı indirmek ve yüklemek için yapmanız gerekenler; Telefonunuza uygulamayı App Store'den yükleyin. (Android telefon kullanıyorsanız Google Play'e girin) App Store'u açın ve sağ altta yer alan büyüteç işaretine tıklayın. Üstte gelen kutuya WhatsApp yazın ve gelen uygulama penceresinde Free yazan yeri tıklayıp telefonunuza indirin. Uygulamayı bulun ve açın. Kayıt olurken sizdene GSM telefonu numaranız soracak, girin ve sonra numaranıza SMS ile gelen kodu girerek hattınızı doğrulayın. Cep telefonu rehberinizde bulunan kişileri WhatsApp tarayarak, uygulamayı kullanan arkadaşlarınızı listeleyecek. Listelenen arkadaşlarınızla anlık olarak artık sohbet edebilirsiniz. WhatsApp, iPhone dışında blackberry, Nokia ve Android tabanlı telefonlarda kullanılabiliyor. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden!

Whatsapp indirmek için hangi adımları takip etmeniz gerektiği konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bunun için sizlere farklı yollar göstereceğiz. Yapmanız gereken doğru yeri indirmeniz ve tablet yada telefonlarınıza yanlış yazılımlar yüklemekten kendinizi korumanız olacaktır. Sizler için WhatsApp indirmek her zaman güvenir olacaktır eğer sayfamızı takip ederdi okursanız watsap güvenli şekilde sayfanıza indirmeyi başaracaksınız Mobil Whatsapp indirmek için yapmanız gereken tablet yedek pil sinirden bu linki tıklayarak ilgili sayfaya yönlendirilmek olacaktır Programa onay vermeniz halinde indir yavaşlayacak küçük bir program olduğu için çok kısa sürede telefonunuza inecektir.Facebook kurmak için cep telefonu numaranız kullanıyor yani siz birine WhatsApp bilgilerinizi verdiniz de herhangi bir kullanıcı adı değil cep telefon veriyor olacaksınız.

WhatsApp Android'e Yükleme

WhatsApp'ı Android telefonlara indirmek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.









WhatsApp'ı İOS telefonlara indirmek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.





















WhatsApp'ı Windows Phone telefonlara indirmek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.





















Diğer işletim sistemli telefonlara WhatsApp yüklemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz

















WhatsApp Web giriş ve kullanma işlemleri nelerdir?









WhatsApp'ın geliştirdiği bir diğer yenilik olan WhatsApp web ile bilgisayarınızdan internete girerek bu uygulamayı kullanmanız amaçlanmıştır. Bunun için yapmanız gereken işlem, telefonunuzdan WhatsApp'ı açarak sağ üst köşede bulunan ayarlar sekmesine girerek WhatsApp Web yazısının üzerine kıtlamak. Daha sonra bilgisayarınızdan https://web.whatsapp.com/ adresine girerek önünüze çıkan kodu teleonunuzdan taratmanız gerekiyor. Bunu da tamamlayınca artık WhatsApp uygulamasını hem bilgisayardan hemde telefondan kullanabiliyorsunuz.

WHATSAPP WEB KULLANMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ ADRESTEN FAYDALANABİLİRSİNİZ

Sesli Arama özelliğini aktif hale getirme işlemi

Güncelleme henüz Google Play'de yayınlanmadığı için; WhatsApp'ın yeni özelliğini akıllı telefonlarında kullanmak isteyen kullanıcıların yapması gereken işlem oldukça basit.

Mobil cihazlarından WhatsApp'ın resmi internet sayfasına giren kullanıcılar buradaki download (indir) tuşuna basarak yeni versiyonu cihazlarına yükleyebiliyor.





WhatsApp sesli arama özelliğini kullanmak için güncellemeye ihtiyaç vardır. Aşağıdaki adresten indirip güncelleyebilirsiniz.

















