İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı Wimbledon tek erkekler finalinde Novak Djokovic ve Carlos Alcaraz karşı karşıya geliyor. Wimbledon'da 7 olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Djokovic, tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz arasındaki final müsabakası için nefesler tutuldu. İşte maç detayları.