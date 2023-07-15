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Carlos Alcaraz - Novak Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Wimbledon finalinde heyecan dorukta. Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Rus Daniil Medvedev'i 3-0 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic'in tek erkekler finalindeki rakibi oldu. Sırp Novak Djokovic, İtalyan Jannik Sinner'i 3-0 yenerek finale yükselmişti. Kariyerinde 35. kez grand slam finaline yükselen Djokovic, bu alanda Chris Evert'ı (34) geride bırakarak rekor kırdı. Peki Wimbledon finali Carlos Alcaraz - Novak Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldaya yayınlanacak? İşte soruların yanıtları.

12:10 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Carlos Alcaraz - Novak Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı Wimbledon tek erkekler finalinde Novak Djokovic ve Carlos Alcaraz karşı karşıya geliyor. Wimbledon'da 7 olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Djokovic, tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz arasındaki final müsabakası için nefesler tutuldu. İşte maç detayları.

WİMBLEDON FİNALİ: CARLOS ALCARAZ - NOVAK DJOKOVİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Wimbledon tek erkeklerde şampiyon belli oluyor. İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı Wimbledon tek erkekler finalinde 16 Temmuz Pazar günü saat 16:30’da Carlos Alcaraz ve Novak Djokovic karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma
TRT SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.



#Carlos Alcaraz
#Novak Djokovic
#Wimbledon
#Grand Slam
1 saat önce
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Carlos Alcaraz - Novak Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?