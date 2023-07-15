Carlos Alcaraz - Novak Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı Wimbledon tek erkekler finalinde Novak Djokovic ve Carlos Alcaraz karşı karşıya geliyor. Wimbledon'da 7 olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Djokovic, tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz arasındaki final müsabakası için nefesler tutuldu. İşte maç detayları.
WİMBLEDON FİNALİ: CARLOS ALCARAZ - NOVAK DJOKOVİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Wimbledon tek erkeklerde şampiyon belli oluyor. İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı Wimbledon tek erkekler finalinde 16 Temmuz Pazar günü saat 16:30’da Carlos Alcaraz ve Novak Djokovic karşı karşıya gelecek.