|
Özgün

Yıldızeli Seçim Sonuçları 2024 - Sivas Yıldızeli Belediye Başkanı Kim Oldu? 31 Mart Yıldızeli Oy Oranları Sonuçları

Yıldızeli yerel seçim sonuçları 2024 son dakika verileri ile gündemdeki yerini koruyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak Türkiye yerel seçimlerinde vatandaşlar Sivas Büyükşehir Belediyesi ve 23 ilçesi için oy kullanacak. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde il ve ilçe belediye başkan adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtar adayları belirlenecek. Oy verme işlemi sona erdiğinde YSK Türkiye, Sivas Yıldızeli ilçesindeki oy sonuçlarını açıklayacak.

10:03 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 12:02 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Yıldızeli Seçim Sonuçları 2024
Yıldızeli Seçim Sonuçları 2024

Yıldızeli Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Yıldızeli seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Yıldızeli 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Yıldızeli Seçim Sonuçları 2024

Yıldızeli ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Yıldızeli seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Yıldızeli 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

AK PARTİ - Mehmet Sabit Karakaş %60,5

MHP - Ozan Ercan %17,4

BBP - Bahattin Aydın %12,2

CHP - Bülent Yücel %8,11

SAADET - Ömer Alma %1,49

Yıldızeli 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Bağımsız Adaylar Ahmet Arkaz - (Sivas / Yıldızeli)

Büyük Birlik Partisi Bahattin Aydın - (Sivas / Yıldızeli)

Cumhuriyet Halk Partisi Duran Ateş - (Sivas / Yıldızeli)

Bağımsız Türkiye Partisi Gülsün Çınar - (Sivas / Yıldızeli)

Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Sabit Karakaş - (Sivas / Yıldızeli)

Yıldızeli Hakkında

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık ve engebeli araziye sahip olup, Yeşilırmak Nehri'nin geçtiği vadilerle çevrilidir. Yıldızeli, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede antik yerleşim alanları ve tarihi eserler bulunmaktadır. Günümüzde, Yıldızeli ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanırken, doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla turizm potansiyeline sahiptir.


#Yıldızeli seçim sonuçları
#Yıldızeli yerel seçim sonucu
#Yıldızeli seçim sonuçları 2024
#Yıldızeli oy oranı
#Yıldızeli oy sonuçları
13 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kestel 2024 seçim sonuçları: Kestel belediye başkanı kim oldu? İşte adayların oy oranı