Yıldızeli Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Yıldızeli seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Yıldızeli 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Yıldızeli Seçim Sonuçları 2024

Yıldızeli ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Yıldızeli seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Yıldızeli 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

AK PARTİ - Mehmet Sabit Karakaş %60,5

MHP - Ozan Ercan %17,4

BBP - Bahattin Aydın %12,2

CHP - Bülent Yücel %8,11

SAADET - Ömer Alma %1,49

Yıldızeli 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Bağımsız Adaylar Ahmet Arkaz - (Sivas / Yıldızeli)

Büyük Birlik Partisi Bahattin Aydın - (Sivas / Yıldızeli)

Cumhuriyet Halk Partisi Duran Ateş - (Sivas / Yıldızeli)

Bağımsız Türkiye Partisi Gülsün Çınar - (Sivas / Yıldızeli)

Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Sabit Karakaş - (Sivas / Yıldızeli)

Yıldızeli Hakkında

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık ve engebeli araziye sahip olup, Yeşilırmak Nehri'nin geçtiği vadilerle çevrilidir. Yıldızeli, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede antik yerleşim alanları ve tarihi eserler bulunmaktadır. Günümüzde, Yıldızeli ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanırken, doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla turizm potansiyeline sahiptir.



