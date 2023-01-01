Özgün Yemek ve yol parası istisna tutarı ne kadar oldu?
ÖZGÜN HABERLER

Yemek ve yol parası istisna tutarı ne kadar oldu?

Yemek ve yol yardımı ödemeleri yükseltildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesinin dilimlerinde artış yapıldığını da açıklamıştı. İstisna tutarlarının artırılmasıyla 51 lira olan yemek parası, 110 liraya, 25,5 lira olan yol parası da 56 liraya çıkarıldı. Peki aylık yol ve yemek parası ne kadar oldu? Yemek ve yol parası istisna tutarı kaç TL oldu? İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yol parası ne kadar 2023: Yemek ücreti kaç TL oldu?
Yol ve yemek ücretleri 2023

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini açıkladı. Gelir vergisi tarifesinin ilk diliminin 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci diliminin 70 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldığını açıklayan Bakan Nebati, yol ve yemek ücretlerinde de atışa dildiğini duyurdu. İşte 2023 vergi dilimleriyle ilgili son dakika haberinin detayları...

İlk gelir dilimi 70 bin liradan başlayan yeni tarifeye göre ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek. Asgari ücrette meydana gelen artış da gelir vergisi istisnasına yansıdı ve ücretlilerin ödeyeceği vergiyi azalttı.

Yemek yol ücreti 2023
Yemek yol ücreti 2023

Yemek ve yol parası ücretleri ne kadar oldu?

Ücret istisnalarında yer alan maktu tutarlar da önemli ölçüde arttı. Ücret olarak ödenen yemek ve yol paralarının istisna kapsamındaki tutarları, bu yıl temmuz ayında artırılmıştı.

  • Son yapılan düzenlemeyle nakit olarak yapılan yemek bedeli ödemeleri de istisna kapsamına alındı. İstisna tutarlarının artırılmasıyla da 51 lira olan yemek parası, 110 liraya, 25,5 lira olan yol parası da 56 liraya çıkarıldı. Böylece, aylık 2 bin 860 lira yemek parası, 1456 lira yol parası ödemeleri vergiden istisna edildi.

İşverenlerce kadın hizmet erbabına her bir çocuk için brüt asgari ücretin yüzde 50'sine kadar yapılan kreş yardımı ödemelerindeki istisna tutarı da aylık 3 bin 235,50 liradan 5 bin 4 liraya çıkarıldı.

Yol ve yemek parası vergi istisnası
Yol ve yemek parası vergi istisnası

Çalışanlara mevcut maaşlarına ilave olarak yapılan yemek, yol ve kreş yardımı ödemelerindeki istisna tutarlarının arttırılması sonucunda, bu ödemelerin tamamını alanlar açısından aylık 9 bin 320 liralık ücretleri vergi dışı bırakılmış oldu.

Engelli araç ÖTV indirimi 2023 hesaplama
ÖZGÜN
Engelli araç ÖTV indirimi 2023 hesaplama

2023 vergi dilimleri tablosu
ÖZGÜN
2023 vergi dilimleri tablosu
Tam 130 bin ton

Tam 130 bin ton

​Üzerine temiz toprak örterek ürettiler: Binlerce haneye dağıttılar.
Portekizden geldi Türkiyeye dua etti

Portekiz'den geldi Türkiye'ye dua etti

​Bakan Koca'ya sarılarak anlattı: Lizbon'dakiler de 'harika' diyor.
E-ticarette tekeli kırdık

Yasal düzenlemeyle yeni yatırımcı yolda.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla çok daha büyük bir atılımı başlatacağız.

Emine Erdoğan evdeki atık kumaşlardan kendi tasarladı.

Baykal adaylığa destek vermedi.

Bursa'da toprağa verildi.

​Öldürülen teröristlerin yakınları birçok CHP'li belediyede işe alındı.

BM Genel Kurulu'ndaki oylamada karar kabul edildi.

Finansal araçlardan giyilebilir teknolojilere kadar adeta teknoloji kuşandık.

Sıcak su enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor.

​Sokak sokak gezip topladıkları ekmek paraları alevlere teslim oldu.

Ukraynalılar saldırılar nedeniyle metro istasyonuna sığındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.