Yemek ve yol parası istisna tutarı ne kadar oldu?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini açıkladı. Gelir vergisi tarifesinin ilk diliminin 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci diliminin 70 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldığını açıklayan Bakan Nebati, yol ve yemek ücretlerinde de atışa dildiğini duyurdu. İşte 2023 vergi dilimleriyle ilgili son dakika haberinin detayları...

İlk gelir dilimi 70 bin liradan başlayan yeni tarifeye göre ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek. Asgari ücrette meydana gelen artış da gelir vergisi istisnasına yansıdı ve ücretlilerin ödeyeceği vergiyi azalttı.

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Yemek yol ücreti 2023

Yemek ve yol parası ücretleri ne kadar oldu?

Ücret istisnalarında yer alan maktu tutarlar da önemli ölçüde arttı. Ücret olarak ödenen yemek ve yol paralarının istisna kapsamındaki tutarları, bu yıl temmuz ayında artırılmıştı.

Son yapılan düzenlemeyle nakit olarak yapılan yemek bedeli ödemeleri de istisna kapsamına alındı. İstisna tutarlarının artırılmasıyla da 51 lira olan yemek parası, 110 liraya, 25,5 lira olan yol parası da 56 liraya çıkarıldı. Böylece, aylık 2 bin 860 lira yemek parası, 1456 lira yol parası ödemeleri vergiden istisna edildi.

İşverenlerce kadın hizmet erbabına her bir çocuk için brüt asgari ücretin yüzde 50'sine kadar yapılan kreş yardımı ödemelerindeki istisna tutarı da aylık 3 bin 235,50 liradan 5 bin 4 liraya çıkarıldı.

Yol ve yemek parası vergi istisnası

Çalışanlara mevcut maaşlarına ilave olarak yapılan yemek, yol ve kreş yardımı ödemelerindeki istisna tutarlarının arttırılması sonucunda, bu ödemelerin tamamını alanlar açısından aylık 9 bin 320 liralık ücretleri vergi dışı bırakılmış oldu.

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