Engelli araç ÖTV indirimi 2023 hesaplama

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i (seri no: 11), Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (seri no: 21) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (seri no: 55), Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi.

Öte yandan, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi, yeniden değerleme oranı olan 122,93 artırılarak 260 lira oldu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'ne göre, 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı, Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere, yüzde 61,5 olarak belirlendi.

%40 Engelli Raporu ile Araç Alım Şartları ve ÖTV İndirim Oranı

“Yüzde 40 özürlü raporu ile araba alabilir miyim?” sorusu %40 engelli raporu ile araç alımı yapmak isteyen kişilerin merak ettiği sorulardır. Eğer sıfır araç alımında bireyin engellilik yüzdesi %40-89 arasında ise ÖTV indirimi %26.3 oranında uygulanırken KDV ödemesi ise %15.24 oranında uygulanır. %40 engelli ÖTV indirimi ile araç almak isteyen kişilerin öncellikle engelli araç alma şartlarını sağlaması gerekir. Engelli raporu ile araç alma şartları 2023 yılı için şu şekildedir.

Engelli raporu ile araba almak için engelli bireyin en az %40 uzuv kaybının olması

Aracı alacak kişinin 18 yaşından büyük olması,

Tam teşekküllü hastaneden alınan engellilik raporunda %40-%89 arasında engellilik oranına sahip olması ve “Sürücü belgesi alabilir” ibaresinin yer alması,

%40 engelli kişinin engel durumundan dolayı aksamlı bir araç kullanması gerekiyorsa engelli raporunda “Tertibatlı araç kullanır” ibaresinin, herhangi bir tertibat gerekli değilse “Tertibatlı olmaksızın ÖTV indiriminden faydalanır” ibaresinin bulunması,

Engelli kişinin raporunda “Otomatik vitesli araç kullanabilir” veya “Otomatik vitesli araç kullanamaz” ibaresi yer alıyorsa bu şartlara uygun bir araç satın almak zorunda olması,

Engelli raporu ile araç almak için engelli bireyin rapordaki şartlara göre hazırlanmış bir araç alacak olması ve araç almadan önce A veya B sınıfı ehliyetlerden birine sahip olması şartı aranır.

%40-89 arası engelli raporu olan bir bireye, sıfır araç satın alırken uygulanacak indirimleri daha kolay anlatmak için şöyle bir örnek verelim: 200.000 TL değerinde bir araç alacaksan %26.3 ÖTV indirimi ile araç için ödemen gereken ücret, 147.400 TL olur. KDV indirimi de kabaca %15 olarak uygulanırsa araca 200.000 TL yerine yaklaşık 125.000 TL ödeyerek sahip olabilirsin.

%60, %70 ve %80 Engelli Raporu ile Araç Alma

Yüzde 60, 70 ve 80 oranında engelli raporuna sahip olan kişiler, %90 altı kişiler için belirlenen genel alım-satım şartlarına göre işlem yapabilirler.

%90 Engelli Raporu ile ÖTV’den Muaf Araç Alım Şartları Nelerdir?

“Yüzde 90 engelli raporu ÖTV indirimi ne kadar?” sorusu engelli raporu ile araç almak isteyen kişilerin merak ettiği bir konudur. Fakat ÖTV muaflı araç alabilmek için bazı şartları yerine getirmen gerekir. Engelli bireyler, engellilik yüzdeleri %90 ve üzeri ise sıfır araç alırken ÖTV’den muaf tutulur. Dolayısıyla yüzde 90 özürlü raporu ile araba almak için ÖTV ödemek zorunda kalmazsın. Ancak %90 engelli bireylerin H sınıfı ehliyete sahip olması gerekir.

%90 Engelli Aracını Kimler Kullanabilir?

Engelli adına alınan aracı kimin kullanamayacağı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenir. ÖTV istisnasından yararlanılarak alınan aracı üzerine kayıtlı olan engelli bireyler kullanabilir.

Tam teşekküllü hastaneden alınan Engelli Sağlık Kurulu raporunda %90 ve üzeri engellilik durumuna sahip olması ve raporunda “ÖTV istisnalı araç kullanabilir” ifadesinin bulunması gerekir. Ancak kişinin raporunda “Sürücü ehliyeti alabilir” ibaresi yer almıyorsa aracı, yakınlık derecesi gözetilmeksizin herkes kullanabilir.

%90 engelli bireylerin trafiğe çıkmasının uygun olmaması durumunda ise araç ruhsatına kaydettirilen 3 kişinin daha aracı kullanmasına izin verilir. Buna göre %90 ve üzerinde engelli olan kişilerin adına araçları 2. ve 3. dereceye kadar akrabaları kullanabilir.

Noter tarafından teyit edilen iş arkadaşlarının ruhsata işlenmesi hakkı saklı tutulmuştur. Ruhsatta ismi olmadığı halde aracı kullanan kişileri aracın bağlanması veya ağır para cezalarına maruz kalabilir. Üstelik hastalık ve doğum gibi acil durumlarda bile ruhsatta adı geçmeyen kişilerin dışında herhangi birinin aracı kullanması mümkün değildir.

%90 Engelli Aracı Kimler Satın Alabilir?

Engelli bireyler, engellilik yüzdeleri %90 ve üzeri ise sıfır araç alırken ÖTV’den muaf tutulur. Fakat kişinin ÖTV muaflı araç alabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Engelli raporu ile araç alımının gerçekleşmesi için 18 yaşından büyük ve zihinsel engeli olmayan kişi, kendi başına işlemlerini gerçekleştirebilir. Fakat 18 yaşından küçük ise anne ve babasının muvafakatname vermesi gerekir. 18 yaşından büyük ve zihinsel engelli bireyler için de vasi kararı gerekir. Peki, yüzde 90 engelli raporu ile araç alımı şartları nelerdir?

%90 engelli raporu ile araç satın alabilme şartlarını kısaca şu şekilde sıralayabiliriz.

%90 ve üzeri engelli oranına sahip kişiler engel nedenine bakılmaksızın araç alabilirler.

Eğer ağır engelli (%90 ve üzeri) bir birey için araç alımı söz konusuysa aracı alacak kişinin 18 yaşından büyük olması şartı aranmaz. Bireyin aile yakınları, aracı satın alabilir.

Engelli raporu ile araç alımının gerçekleşmesi için 18 yaşından büyük ve zihinsel engeli olmayan kişi, kendi başına işlemlerini tamamlayabilir.

18 yaşından küçük ise anne ve babasının muvafakatname vermesi şartı aranır.

18 yaşından büyük ve zihinsel engelli bireyler için ise vasi kararı gerekir.

18 yaşı altı çocuk için anne-baba boşanmış ise araç alım-satış işlemlerini velayet kimin üzerineyse o kişi yapar.

Araç satın almadan önce aracı kullanacak kişinin A veya B sınıfı ehliyetlerden birine sahip olması beklenir.

%90 Engelli Kişiler için ÖTV İndirim Uygulaması

ÖTV indirim uygulaması %90 ve üzeri engelli oranına sahip kişiler için iki farklı şekilde uygulanır.

Taşıtta tadilat aranan ÖTV uygulaması: Sürekli tekerlekli sandalye ya da sedye kullanmak zorunda kalan ve engellilik raporu %90 üzeri olan kişiler ÖTV istisnasından yararlanabilir. Ancak bu uygulamada engelli birey aracını kendisini kullanamaz bundan dolayı da taşıtı yakınlarından birinin kullanması gerekir.

Taşıtta tadilat aranan ÖTV uygulaması: Aracı satın alacak kişinin %90 engelli olması ancak aracın kullanımına engel olacak herhangi bir sorun olmaması durumunda ÖTV istisnası uygulanır. Bu uygulamada engel sebebinin bir önemi olmadığı için satın alınacak araçta da herhangi bir tadilat şartı aranmaz.

Engelli Araç İndirimi Hesaplama Nasıl Yapılır?

ÖTV indirimi araçlar için hesaplanırken şu yöntemler kullanılır.

Engelli araç indirimi hesaplama yapılırken aracın ham fiyatına ÖTV uygulanır ve ham fiyat ile ÖTV fiyatı toplanarak toplam tutarın KDV’si eklenir. Araç satın alırken faydalanacağın indirimlerden bir diğeri de KDV indirimidir. Normal şartlarda %18 KDV ödenirken engelli indiriminden faydalandığından bu oran %15’lere kadar düşer. KDV ve ÖTV ile yapılan ayrı ayrı indirimler, satın almak istediğin aracın satış fiyatı yaklaşık olarak %30-32 arasında değişir.

Engelli Araç Limiti Ne Kadar?

Özel Tüketim Vergisi engelli araç limiti 2023 yılının gelmesi ile birlikte 1.004.000 TL’ye yükseltilmiştir. Böylece bu kapsamda yer alan vatandaşlar, vergiler dahil söz konusu nihai fiyatı ve motor hacmi 1.6 litreyi geçmemek kaydıyla sıfır kilometre otomobil satın alabilmektedir.

Engelli Raporu Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Eğer yukarıda belirttiğimiz şartları sağlıyorsan ve “Engelli raporu nasıl alınır?” öğrenmek istiyorsan rapor başvurusu için gerekli belgeleri hazırlamanız gerekir. Bu belgeler şunlardır:

Engelli kişinin nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 5 adet vesikalık fotoğrafı Vasi kararının belgesi (Engelli birey 18 yaşından küçükse başvuru işlemini ebeveynleri yapar. Aksi halde bireyin vasisi olanlar için mahkemenin verdiği vasi belgesi gerekir.) Engellilere özel başvuru formu İmzalı ve onaylı muayene belgesi (engellilik oranı için) Engelli Sağlık Kurulu Raporu'na başvurmak için hastane tarafından verilen dilekçe

Engelli Araç Alımı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Engelli bireye ait engel raporu

ÖTV ödeme belgesi (Vergi dairesinden alınır.)

Sürücü belgesi

ÖTV Muafiyetli Araçlar Hangileridir?

Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 330.800 TL altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep,station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti veya indirimi kapsamındadır. Motor hacimlerine bakıldığında ise sınırlamalar şunlardır:

Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up gibi açık veya kapalı kasalı kamyonetler

1.6 motor hacmi ve altında olan binek otomobiller

Motor silindir hacmi önemli olmaksızın tüm motosikletler

