Youtube Shorts’dan sevindirecek özellik: Hızlı para kazandıracak

Gelecek yıldan başlayarak Shorts, tıpkı standart YouTube videolarında olduğu gibi üreticilerin ‘partner’ (ortak) olmasına ve bu sayede reklam gelirlerini paylaşmasına olanak sağlayacak. YouTube ayrıca programa uygun olmayan içerik sağlayıcıların bağış, abonelikler ve ürün satışları yoluyla para kazanmasını da kolaylaştırıyor.

ÜRETİCİLER ÇOK DAHA ERKEN PARA KAZANACAK!

İçerik üreticisinin ‘Süper Teşekkür’ bahşiş seçeneği ve ücretli kanal üyelikleri gibi özelliklerle reklam programının parçası olmadan erişebilecekleri yeni bir model sunuyor.

Kariyerlerinin başlarında, partner programına katılması uzun süren birçok içerik üreticisinin artık çok daha erken katılabileceğini söyleyen Hanif, “Üreticiler, geçmişte olduğundan çok daha erken para kazanmaya başlayacak” diyor.

Yeni çıkacak planı “Shorts’u açar, altı video izler, iki reklam görür ve uygulamadan çıkarsanız, YouTube bu iki reklamdan elde edilen reklam gelirini altı video üreticisine dağıtır” diye açıklayan Hanif, YouTube’un şu anda yaklaşık 2 milyon para kazanan içerik oluşturucusunun olduğunu ve bu sayının 2023’ün sonunda 3 milyona yaklaşmasını beklediklerini söylüyor. YouTube, içerik üreticilerine son üç yılda 50 milyar dolardan fazla ödeme yaptığını söylüyor.

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YOUTUBE VE YOUTUBE SHORTS’DAN PARA KAZANMAK İÇİN NE GEREKLİ?

Youtube İş Ortağı Programı, yıllardır içerik oluşturuculara para kazandırıyor. YouTube’dan para kazanmaya başlamak için 1 sene içerisinde en az 1000 aboneye ulaşmış olmanız ve 4000 saat izlenmeniz yeterli oluyor. Shorts için 90 gün içinde 10 milyon görüntülenmeyi yakalamanız gerekecek.

ÜRETİCİ YÜZDE KAÇ PAY ALACAK?

YouTube Shorts ödemelerinin biraz farklı olacağı belirtildi. İçerik üreticiler, videodan sağlanan gelirin %45’i alacak, gerisi YouTube’a kalacak. Normal YouTube videolarında ise bu durum tam tersi şeklinde.