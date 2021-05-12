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Teknoloji YouTube Shorts içerik üreticilerine 100 milyon dolar destek sağlayacak
İNTERNET

YouTube Shorts içerik üreticilerine 100 milyon dolar destek sağlayacak

YouTube, TikTok rakibi Shorts servisinde teşviklerine devam ediyor. Son olarak içerik üreticilerine toplamda 100 milyon dolarlık destek sağlanacağı duyuruldu. Asıl amaç TikTok karşısında güçlenmek.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
YouTube Shorts içerik üreticilerine 100 milyon dolar destek sağlayacak
Shorts

YouTube, uzunca bir süredir TikTok rakibi olarak görülen Shorts servisinde çeşitli güncellemeler yapıyor. Yeni özelliklerin eklenmesinin yanında içerik üreticilere özel çeşitli teşvikler de sunuluyor.

    YouTube Shorts nedir? Google'ın sahibi olduğu çevrimiçi video platformu YouTube'un yeni kısa video servisi. Geçen yıl Eylül'de hayata geçirilen Shorts, kullanıcıların 15 saniyelik videolar oluşturmasını sağlıyor.

100 milyon dolarlık destek

Bu kapsamda son olarak Shorts içeriği üretenlere toplamda 100 milyon dolarlık bütçe ayrıldığı duyuruldu. Yani kullanıcılara aslında her ay düzenli olarak ödeme yapılacağı anlamına geliyor. Tabii bu noktada belirli kısaslar da var; en çok izlemeye ve en çok etkileşim alan içeriklere göre bir filtreleme yapılıyor.

İlk etapta deneme amaçlı olarak ABD ve Hindistan'daki kullanıcılarda testlerine başlanacak olan bu ödeme sisteminin kapsam alanı zamanla genişleyecek.

Aslında benzer adımlar diğer platformlardan da geliyor. Zira TikTok geçen sene 200 milyon dolarlık bir destek sağlanacağını duyurmuştu. Genel bir değerlendirmeyle kısa video servisleri her yolu deneyip kullanıcıların daha fazlaiçerikoluşturmasına odaklanıyor diyebiliriz.

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