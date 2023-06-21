Yüksük Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? (PRATİK)
Yüksük çorbası hamur, kıyma ve nohutun mükemmel uyumu ile ortaya çıkan Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden bir tanesi. Besleyici ve doyurucu yapısıyla sofraları zenginleştirecek yüksük çorbası tarifinin malzemeleri ve yapılışına haberimizden ulaşabilirsiniz.
YÜKSÜK ÇORBASI TARİFİ, NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 su bardağı dondurulmuş mantı
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 çay kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
YAPILIŞI
- Salçayı ve naneyi ekleyip kavurun. Salça da kavrulunca 1 lt kadar kaynar su ilave edin ve kaynamaya bırakın.
- Kaynamaya başlayınca önce nohutları ilave edin.
- Hemen ardından mantıyı ve baharatları ilave edin. Mantı dilediğiniz yumuşaklığa gelene kadar 10-15 dakika bu şekilde pişirin.
- Mantılar pişince çorbanız hazır. Afiyetler olsun!
YÜKSÜK ÇORBASI KALORİSİ NE KADAR?
Bir porsiyon yüksük çorbası (265 gr.) ortalama 190 kaloridir.
YÜKSÜK ÇORBASI PÜF NOKTALARI
Mantıları dondurulmuş olarak hazır almak yerine evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Nohutları kendiniz haşlayabileceğiniz gibi, haşlanmış olarak hazır da alabilirsiniz. Tarifi et suyuyla da pişirebilirsiniz.
YÜKSÜK ÇORBASI YANINA NE GİDER?
Yüksük çorbanızın yanına et yemeği, fırında tavuk gibi yemekler yapabilirsiniz.
Sebze yemeği olarak fasulye yemeğini tercih edebilirsiniz.
Biber dolması da çorbanızın yanına yapabileceğiniz harika bir lezzet.