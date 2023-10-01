Kışın en faydalı sebzelerinden ıspanak, tarif açısından oldukça zengin bir sebze. Böreği, yemeği, mezesi, hatta tatlısı bile bulunan ıspanağın çorbası şüphesiz favorileriniz arasında yerini alacak. Ispanak sevmeyenlere bile ıspanağı sevdirebileceğiniz bu tarif çocuklar içinde oldukça besleyici. Peki ıspanak çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları neler? Ispanak çorbası kaç kalori? İşte ıspanak çorbası tarifinin en pratik ve kolay yapılışı.