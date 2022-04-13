Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi Ziraat bankasının çiftçilere vereceği kredi. Ziraat Bankası, Türkiye’nin tarım üretimine büyük katkı verecek 6 ayrı paketten oluşan kredi desteklerini açıkladı. Milyonlarca çiftçiye açık çek veren Genel Müdür Alpaslan Çakar, “Üretmek isteyen bütün çiftçilerin yanındayız. Tarım kredilerinin kaynağı konusunda üst limitimiz yok” dedi. Krediler bugün devreye giriyor. Peki, Ziraat bankası çiftçilere ne kadar kredi verecek? 2022 Ziraat bankası kredi vermek şartları nelerdir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Ziraat bankası çiftçilere ne kadar kredi verecek?

GENÇ ÇİFTÇİ KREDİSİ: Genç çiftçi sayısını artırmayı amaçlayan paket, 18-41 yaş arasında, asgari lise mezunu olan ve ücretli olarak çalışmayan gençlere kullandırılacak. Yatırım kredilerinde 2 yıla kadar anapara ödemesiz, toplam 10 yıla kadar vade yapılacak. İşletme kredisinde hayvancılıkta 18, bitkisel üretimde 12 ay vade uygulanacak. Yüzde 100'e varan faiz destekli kredide, komisyon da yarı yarıya indirimli.

Genç çiftçi sayısını artırmayı amaçlayan paket, 18-41 yaş arasında, asgari lise mezunu olan ve ücretli olarak çalışmayan gençlere kullandırılacak. Yatırım kredilerinde 2 yıla kadar anapara ödemesiz, toplam 10 yıla kadar vade yapılacak. İşletme kredisinde hayvancılıkta 18, bitkisel üretimde 12 ay vade uygulanacak. Yüzde 100'e varan faiz destekli kredide, komisyon da yarı yarıya indirimli. KADIN ÇİFTÇİ KREDİSİ: 18 yaşını tamamlamış, 8 yıllık ilköğretim mezunu olan, ücretli olarak çalışmayan kadınlara verilecek. Kredinin limiti 500 bin TL. Yatırım kredilerinde 2 yıla kadar anapara ödemesiz, toplam 10 yıla kadar vade yapılacak. İşletme kredisinde azami vade hayvancılıkta 18, bitkisel üretimde 12 ay. Yüzde 100'e varan faiz destekli kaynağı kullanan kadın çiftçiler, bankaya ücret-komisyon ödemeyecek.

Tarım kredilerinin %69'u Ziraatten

Alpaslan Çakar’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye’de tarımsal üreticilere kullandırdığı kredilerin miktarı 120 milyar lirayı aştı. Kredi kullanan üretici sayısı ise 732 binin üzerinde. Kredilerinin yüzde 20’si tarım kredilerinden oluşan Ziraat Bankası, bu alanda açık ara lider konumunda.

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