03 plaka nerenin plakası? 03 plaka kodu hangi şehir, neresi?

03 plaka kodu Türkiye’nin hangi iline ait merak ediliyor. Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken bir anda önünde geçen 03 plakası gözümüze takılabilir. Ya da araç almak istersiniz ve ilanlarda gördüğünüz aracın plakası 03 olabilir. Bu durumu sıklıkla yaşayan vatandaşlar genellikle internet üzerinden ‘03 plaka neresi, nerenin plakası’ ve ‘03 plaka kodu hangi şehir’gibi sorulara yanıt aramaktadır. İşte 03 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

03 plaka neresi?

03 plaka Afyonkarahisar iline aittir. Plaka kodu 03 olan araçlar, Afyonkarahisar iline kayıtlı demektir. İlin güncel belediye başkanı Mehmet Zeybek’tir. Afyonkarahisar plaka kodu 03’tür. Afyonkarahisar ilinin eski ve halk arasında hala kullanılan ismi Afyon’dur. Afyonkarahisar’da 18 ilçe, 60 belediye ve 442 köy vardır. Afyonkarahisar ilinin yüzölçümü 1423 km2’dir.

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03 plaka koduna sahip Afyonkarahisar ili için daha fazla detayı haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte Afyonkarahisar hakkında detaylar...

Afyonkarahisar’ın Nüfusu

Afyonkarahisar’da ilk nüfus sayımı 1965 yılında yapılmıştır. 1965 yılındaki nüfus sayımına göre ildeki toplam nüfus 104.686’dır. En son 2020 yılında yapılan sayıma göre Afyonkarahisar nüfusu toplam 283.120’dir. Bu toplam nüfusun 217.805 kişisi şehir merkezinde yaşarken 65.315 kişisi kırsal kesimde yaşar.

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Afyonkarahisar Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Afyonkarahisar, Anadolunun batısında ve Ege bölgesinin iç kısmında yer alır. Afyonkarahisar bölgesi İç anadolu yaylalarının Ege kıyılarına açılan bir geçit görevindedir. Afyonkarahisar ilinin yüz ölçümü toplamda 1432 kilometredir. Afyon’un rakımı ise 1.021 metre yani 3.349 ft’dir. Afyonkarahisar, Batı Andolu’da bulunan bütün yoların keşimindedir.

Afyonkarahisar’ın Tarım Ürünleri

Afyonkarahisar ilinin başlıca gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Afyonkarahisar tarım ürünleri arasında buğday, arpa ve ayçiçeği bulunur. Ayrıca ilde baklagil ekimi de çok yaygındır. Afyonkarahisar ilinde bulunan Ömer Kaplıcaları Eşanjör sistem ile sera ısıtmacılığı yapar. Bu sistem ile her yıl yaklaşık 400 bin hektar arazi ekilir. 400 bin hektarlık ekinin %28’i baklagil, %6’sı sanayi bitkisi ve %66’sı tahıldır. Buğday üretiminde Afyonkarahisar ülkemizde üçüncü sıradadır.

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Afyonkarahisar’da Gezilecek Yerler

Afyonkarahisar hem tarihi açıdan hem de kaplıcalar açısından çok fazla gezilecek alana sahiptir. Afyonkarahisar gezilecek yerler şunlardır:

AFYON MEVLEVİHANESİ: Sultan Divan-ı Mevlevihanesi olarak da bilinir ve 13. yüzyılda kurulmuştur. Konya Mevlana Dergah’ından sonra en önemli dergahtır.

Sultan Divan-ı Mevlevihanesi olarak da bilinir ve 13. yüzyılda kurulmuştur. Konya Mevlana Dergah’ından sonra en önemli dergahtır. FRİG VADİSİ TABİAT PARKI: Frigya uygarlığından çeşitli tarihi kalıntılar ve antik eserler barındırır. Bu vadinin Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar’a sınırı vardır.

Frigya uygarlığından çeşitli tarihi kalıntılar ve antik eserler barındırır. Bu vadinin Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar’a sınırı vardır. AFYONKARAHİSAR MÜZESİ: Cumhuriyetin ilk senelerinde kurulmuştur. Bu müzenin oluşmasında Süleyman Hilmi Gönçer ve Oğuz Güner’in çok katkısı vardır. Bu müzede Tunç, Hitit, Frig, Lidya, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler bulunur.

Cumhuriyetin ilk senelerinde kurulmuştur. Bu müzenin oluşmasında Süleyman Hilmi Gönçer ve Oğuz Güner’in çok katkısı vardır. Bu müzede Tunç, Hitit, Frig, Lidya, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler bulunur. AFYONKARAHİSAR KALESİ: Volkanik bir kaya kütlesinin üzerinde bulunan ve 226 metre yüksekliğe sahip olan kaledir. Bu kale Hitit İmparatoru II. Murşil zamanında inşa edilmiştir.

Volkanik bir kaya kütlesinin üzerinde bulunan ve 226 metre yüksekliğe sahip olan kaledir. Bu kale Hitit İmparatoru II. Murşil zamanında inşa edilmiştir. AFYONKARAHİSAR KAPLICALARI: Afyonkarahisar’da bölgenin jeolojik özelliklerinden dolayı birçok kaplıca bulunur. Bu kaplıcalar insan sağlığına faydalıdır.

Afyonkarahisar’ın Telefon Kodu

Türkiye’de her ilin ayrı telefon kodu vardır. Afyonkarahisar telefon kodu ise 0272’dir. Afyonkarahisarda şehir içinde yapılan aramalar için alan kodu girilmesi gerekli değildir. Fakat şehir dışında alan kodu girilerek arama yapılabilir. Telefon kodu yazılırken “0” koyulmalıdır. Aksi takdirde ülkeler arası bir arama yapılmış olur. 272 koduna sahip olan ülke ise Fildişi Sahili’dir.

Afyonkarahisar’ın Posta Kodu

Afyonkarahisar ilinde 18 ilçe bulunur. Bu 18 ayrı ilçe için farklı Afyonkarahisar posta kodu vardır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 03 plaka kodu olan Afyonkarahisar’ın ilçelerinin posta kodu da 03 ile başlamaktadır. İlçeler ve posta kodları şu şekildedir:

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· Başmakçı: 03450, 03452

· Bayat: 03788, 03782

· Bolvadin: 03300, 03302

· Çay: 03700, 03702

· Çobanlar: 03060, 03062

· Dazkırı: 03950, 03952

· Dinar: 03450, 03452

· Emirdağ: 03600, 03602

· Evciler: 03960, 03962

· Hocalar: 03530, 03532

· İhsaniye: 03370, 03372

· İscehisar: 03750, 03752

· Kızılören: 03560, 03562

· Afyonkarahisar Merkez: 03032, 03217, 03100, 03200, 03211, 03040, 03032, 03030, 03140

· Sandıklı: 03502, 03500

· Sinanpaşa: 03852, 03850, 03121, 03110

· Sultandağı: 03911, 03900

· Şuhut: 03810, 03800

Afyonkarahisar’ın İlçeleri

03 plaka koduna sahip Afyonkarahisar’da 18 ilçe, 60 belediye ve 422 köy bulunur. 18 farklı Afyonkarahisar ilçesi şunlardır:

· Başmakçı

· Bayat

· Bolvadin

· Çay

· Çobanlar

· Dazkırı

· Dinar

· Emirdağ‎

· Evciler‎

· Hocalar

· İhsaniye‎

· İscehisar

· Kızılören‎

· Sandıklı‎

· Sinanpaşa

· Sultandağı

· Şuhut

· Afyonkarahisar Merkez