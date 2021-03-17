04 plaka nerenin plakası? 04 plaka kodu neresi, hangi il?

İşte 04 plaka koduna sahip il ve o şehir hakkında merak edilenler...

04 Plaka Nerenin?

Plaka kodları arasında yer alan 04 plaka Ağrı iline aittir. Plaka kodu 04 olan araçlar, Ağrı iline kayıtlı demektir. Ağrı, Doğu Anadolu bölgesinde yer alır. Geçmiş tarihte Karakilise, Ararat ve Karaköse gibi isimler almıştır. 1946 yılında ise Ağrı Dağı’ndan esinlenerek Ağrı ismi konulmuştur ve günümüzde hala bu isme sahiptir. Ağrı ilinin güncel belediye başkanı ise Savcı Sayan’dır. Ağrı ilinde 15 Nisan tarihi “İşgalden Kurtuluş Günü” olarak kutlanır. Ağrı ili Ağrı Ovası’nın kuzeyinde yer alır. Ağrı’da hava yolu ulaşımı için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı bulunur.

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Ağrı ili hakkında nüfus bilgisi, telefon kodu bilgisi ve ilçeleri gibi daha fazla detaya haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Ağrı Nüfusu

Ağrı ilinde ilk nüfus sayımı 1965 yılında yapılmıştır. Yapılan bu sayımda nüfus toplam 59.197 çıkmıştır. En son 2020 yılında yapılan nüfus sayımına göre Ağrı nüfusu toplamda 148.667’dir. bu nüfusun 32.308 kişisi kırsal kesimlerde yaşarken 116.359 kişisi şehir merkezlerinde yaşar. En son yapılan nüfus sayımına göre en kalabalık ilçe Ağrı Merkez iken en seyrek nüfuslu olan ilçe Hamur’dur.

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Ağrı'nın Coğrafi Özellikleri

Ağrı, Doğu Anadolu bölgesinde yer alan bir ildir. Ağrı bölgesi yüzölçümü 11.520 km2’dir. Ağrı ili doğuda İran ile komşu iken batıda Erzurum ve Muş ile komşudur. Aynı zamanda kuzeyde Kars ve Iğdır ile komşu iken güneyde Bitlis ve Van ile sınır komşusudur. Ağrı ilinin rakımı ise 1.632 metre yani 5.763 fittir.

Ağrı Tarım Ürünleri

Ağrı’da toprak engebeli ve yüksek dağlık arazidir. Ağrı’da dağlar sıralı haldedir. Ağrı tarım ürünleri buğday, arpa ve şeker pancarıdır. Ağrı ilinin Murad suyu bataklığı çevresinde pamuk, pirinç, mısır ve şeker kamışı çok üretilir. Ağrı’da yaşayan halkın başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

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Ağrı'da Nereleri Gezebiliriz? İşte Ağrı'da Gezilecek Eşsiz Güzellikte Yerler

Ağrı ili hem doğal güzellikleri ile hem de tarihi yapıtlarıyla turistik açıdan çok zengindir. Ağrı’da yaz ayları çok sıcak ve kurak, kış ayları ise çok soğuk geçer. Bu sebeple Ağrı’da gezmek isteyen kişilerin ilkbahar veya sonbahar mevsimlerini tercih etmesi gerekir. Ağrı’da gezilecek yerler şunlardır:

Ağrı Dağı

Türkiye’nin en büyük dağıdır. Ağrı dağının zirvesi yaz aylarında bile kar ile kaplıdır.

Meteor Çukur

Ağrı’da Doğubayazıt ilçesinin 35 km doğusunda ve Gürbulak gümrük kapısının kuzeydoğusunda yer alan bir doğal güzelliktir. 1988 yılında doğal sit alanı olarak tescillenmiştir.

Balık Gölü

Ağrı’da Taşlıçay ilçesine 26 km ve Doğubayazıt ilçesine 60 km uzaklıkta bulunan ülkenin en yüksek rakımlı göllerinden birisidir. Gölün en derin bölümü 37 metredir.

Ağrı Telefon Kodu Bilgisi

Ağrı’nın da her şehir gibi kendisine özgü bir telefon kodu vardır. Ağrı telefon kodu 0472’dir. Ağrı’da şehir içinde arama yapmak isteyen bir kişinin alan kodu girmesine gerek yoktur. Fakat şehir dışı aramalar için alan kodu girilmelidir.

Ağrı Posta Kodu Bilgisi

Ağrı’da 8 farklı ilçe bulunur. Bu sekiz ilçenin posta kodları birbirinden farklıdır. Ağrı posta kodu 04000 ile başlamalıdır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 04 plaka koduna ait Ağrı ilinin ilçelerinin posta kodu da 04 ile başlamaktadır. Ağrı ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

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Ağrı Merkez Posta Kodu: 04200

Diyadin Posta Kodu: 04900

Doğubayazıt Posta Kodu: 04400

Eleşkirt Posta Kodu: 04600

Hamur Posta Kodu: 04850

Patnos Posta Kodu: 04500

Taşlıçay Posta Kodu: 04800

Tutak Posta Kodu: 04700

Ağrı'nın İlçeleri

4 plaka koduna sahip Ağrı’da 8 ilçe, 12 belediye vardır. Bu belediyelerde ise 97 mahalle ve 563 köy bulunur. Ağrı merkez belediye başkanı güncel olarak Savcı Sayan’dır. Ağrı İl Genel Meclis’indeki üye sayısı 28 iken Ağrı Belediyesi meclis üye sayısı ise 31’dir. Ağrı’nın tüm belediyelerdeki toplam üye sayısı ise 170’dir. Ağrı ilçeleri şunlardır:

Ağrı (il merkezi)

Diyadin

Doğubayazıt

Eleşkirt

Hamur

Patnos

Taşlıçay

Tutak

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