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03 Plaka neresidir? 03 plaka kodu hangi ilin, nerenindir?

03 Plaka neresidir? 03 plaka kodu hangi ilin, nerenindir?

15:3618/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
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03 Plaka Kodu
03 Plaka Kodu

Türkiye'de plakalar 01-81 arası rakamlarla araçların kayıtlı olduğu ili temsil etmektedir. Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bütün illere ait plaka kodları bulunur Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunlardan birisi de 03 numaralı plaka kodudur. Peki, 03 plaka nerenin? 03 plaka kodu hangi il?

03 plaka Afyonkarahisar iline aittir. Plaka kodu 03 olan araçlar, Afyonkarahisar iline kayıtlı demektir. İlin güncel belediye başkanı Mehmet Zeybek’tir.
Afyonkarahisar plaka kodu
03’tür. Afyonkarahisar ilinin eski ve halk arasında hala kullanılan ismi Afyon’dur. Afyonkarahisar’da 18 ilçe, 60 belediye ve 442 köy vardır. Afyonkarahisar ilinin yüzölçümü 1423 km
2
’dir.
  • Plakalar hakkında daha fazla detay için

plaka kodları

  • sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Afyonkarahisar ili hakkında daha fazla içerik için şu bağlantılara göz atabilirsiniz:

Afyon İlçe Plaka Harf Kodları


Afyonkarahisar Merkez İlçesi

03 AC 001 – 03 AZ 999

03 DA 001 – 03 DZ 999

03 EA 001 – 03 EZ 999

03 M 0001 – 03 M 3000

03 M 6901 – 03 M 7250

03 M 8201 – 03 M 9100

03 MA 001 – 03 MZ 999

03 S 0001 – 03 S 3000

03 S 6901 – 03 S 7250

03 S 8501 – 03 S 8800

03 S 8801 – 03 S 9100

03 T 6901 – 03 T 7250

03 T 8201 – 03 T 9100

03 UA 001 – 03 UZ 999

03 Y 0001 – 03 Y 3000

03 Y 8501 – 03 Y 9000


Sandıklı İlçesi

03 LA 001 – 03 LZ 999

03 L 0001 – 03 L 9999

03 M 5101 – 03 M 5900

03 M 9401 – 03 M 9900

03 S 5101 – 03 S 5900

03 S 9401 – 03 S 9999

03 T 5101 – 03 T 5900

03 T 9401 – 03 T 9900

03 Y 5101 – 03 Y 5900

03 Y 9401 – 03 Y 9999


Dinar

03 F 0001 – 03 F 9999

03 FA 001 – 03 FZ 999

03 M 3001 – 03 M 3800

03 S 3001 – 03 S 3800

03 T 3001 – 03 T 3800

03 Y 3001 – 03 Y 3800


Emirdağ

03 HA 001 – 03 HZ 999

03 M 4501 – 03 M 5100

03 M 8201 – 03 M 8500

03 S 4501 – 03 S 5100

03 S 8201 – 03 S 8500

03 T 4501 – 03 T 5100

03 T 8201 – 03 T 8500

03 Y 4501 – 03 Y 5100

03 Y 8201 – 03 Y 8500


Bolvadin

03 KA 001 – 03 KZ 999

03 KS 001 – 03 KS 999

03 S 3801 – 03 S 4500

03 M 3801 – 03 M 4500

03 T 3801 – 03 T 4500

03 Y 3801 – 03 Y 4500


Çay

03 M 5901 – 03 M 6300

03 M 7601 – 03 M 7900

03 PA 001 – 03 PZ 999

03 T 5901 – 03 T 6300

03 T 7601 – 03 T 7900

03 S 5901 – 03 S 6300

03 S 7601 – 03 S 7900

03 Y 5901 – 03 Y 6300


Dazkırı

03 M 6301 – 03 M 6600

03 M 7901 – 03 M 8200

03 M 9101 – 03 M 9400

03 NA 001 – 03 NZ 999

03 S 7901 – 03 S 8200

03 S 9101 – 03 S 9400

03 S 6301 – 03 S 6600

03 T 6301 – 03 T 6600

03 T 7901 – 03 T 8200

03 T 9101 – 03 T 9400

03 Y 6301 – 03 Y 6600

03 Y 9101 – 03 Y 9400


Şuhut

03 M 6601 – 03 M 6900

03 S 6601 – 03 S 6900

03 SA 001 – 03 SZ 999

03 T 6601 – 03 T 6900

03 Y 6601 – 03 Y 6900


Sinanpaşa

03 T 7251 – 03 T 7600

03 plaka koduna sahip Afyonkarahisar ili için daha fazla detayı haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte Afyonkarahisar hakkında detaylar...

Afyonkarahisar’ın Nüfusu

Afyonkarahisar’da ilk nüfus sayımı 1965 yılında yapılmıştır. 1965 yılındaki nüfus sayımına göre ildeki toplam nüfus 104.686’dır. En son 2020 yılında yapılan sayıma göre
Afyonkarahisar nüfusu
toplam 283.120’dir. Bu toplam nüfusun 217.805 kişisi şehir merkezinde yaşarken 65.315 kişisi kırsal kesimde yaşar.

Afyonkarahisar Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Afyonkarahisar, Anadolunun batısında ve Ege bölgesinin iç kısmında yer alır.
Afyonkarahisar bölgesi
İç anadolu yaylalarının Ege kıyılarına açılan bir geçit görevindedir. Afyonkarahisar ilinin yüz ölçümü toplamda 1432 kilometredir. Afyon’un rakımı ise 1.021 metre yani 3.349 ft’dir. Afyonkarahisar, Batı Andolu’da bulunan bütün yoların keşimindedir.

Afyonkarahisar’ın Tarım Ürünleri

Afyonkarahisar ilinin başlıca gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır.
Afyonkarahisar tarım ürünleri
arasında buğday, arpa ve ayçiçeği bulunur. Ayrıca ilde baklagil ekimi de çok yaygındır. Afyonkarahisar ilinde bulunan Ömer Kaplıcaları Eşanjör sistem ile sera ısıtmacılığı yapar. Bu sistem ile her yıl yaklaşık 400 bin hektar arazi ekilir. 400 bin hektarlık ekinin %28’i baklagil, %6’sı sanayi bitkisi ve %66’sı tahıldır. Buğday üretiminde Afyonkarahisar ülkemizde üçüncü sıradadır.

Afyonkarahisar’da Gezilecek Yerler

Afyonkarahisar hem tarihi açıdan hem de kaplıcalar açısından çok fazla gezilecek alana sahiptir.
Afyonkarahisar gezilecek yerler
şunlardır:
  • AFYON MEVLEVİHANESİ:
    Sultan Divan-ı Mevlevihanesi olarak da bilinir ve 13. yüzyılda kurulmuştur. Konya Mevlana Dergah’ından sonra en önemli dergahtır.
  • FRİG VADİSİ TABİAT PARKI:
    Frigya uygarlığından çeşitli tarihi kalıntılar ve antik eserler barındırır. Bu vadinin Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar’a sınırı vardır.
  • AFYONKARAHİSAR MÜZESİ:
    Cumhuriyetin ilk senelerinde kurulmuştur. Bu müzenin oluşmasında Süleyman Hilmi Gönçer ve Oğuz Güner’in çok katkısı vardır. Bu müzede Tunç, Hitit, Frig, Lidya, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler bulunur.
  • AFYONKARAHİSAR KALESİ:
    Volkanik bir kaya kütlesinin üzerinde bulunan ve 226 metre yüksekliğe sahip olan kaledir. Bu kale Hitit İmparatoru II. Murşil zamanında inşa edilmiştir.
  • AFYONKARAHİSAR KAPLICALARI:
    Afyonkarahisar’da bölgenin jeolojik özelliklerinden dolayı birçok kaplıca bulunur. Bu kaplıcalar insan sağlığına faydalıdır.

Afyonkarahisar’ın Telefon Kodu

Türkiye’de her ilin ayrı telefon kodu vardır.
Afyonkarahisar telefon kodu
ise 0272’dir. Afyonkarahisarda şehir içinde yapılan aramalar için alan kodu girilmesi gerekli değildir. Fakat şehir dışında alan kodu girilerek arama yapılabilir. Telefon kodu yazılırken “0” koyulmalıdır. Aksi takdirde ülkeler arası bir arama yapılmış olur. 272 koduna sahip olan ülke ise Fildişi Sahili’dir.

Afyonkarahisar’ın Posta Kodu

Afyonkarahisar ilinde 18 ilçe bulunur. Bu 18 ayrı ilçe için farklı
Afyonkarahisar posta kodu
vardır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 03 plaka kodu olan Afyonkarahisar’ın ilçelerinin posta kodu da 03 ile başlamaktadır. İlçeler ve posta kodları şu şekildedir:
  • · Başmakçı: 03450, 03452
  • · Bayat: 03788, 03782
  • · Bolvadin: 03300, 03302
  • · Çay: 03700, 03702
  • · Çobanlar: 03060, 03062
  • · Dazkırı: 03950, 03952
  • · Dinar: 03450, 03452
  • · Emirdağ: 03600, 03602
  • · Evciler: 03960, 03962
  • · Hocalar: 03530, 03532
  • · İhsaniye: 03370, 03372
  • · İscehisar: 03750, 03752
  • · Kızılören: 03560, 03562
  • · Afyonkarahisar Merkez: 03032, 03217, 03100, 03200, 03211, 03040, 03032, 03030, 03140
  • · Sandıklı: 03502, 03500
  • · Sinanpaşa: 03852, 03850, 03121, 03110
  • · Sultandağı: 03911, 03900
  • · Şuhut: 03810, 03800

Afyonkarahisar’ın İlçeleri

03 plaka
koduna sahip Afyonkarahisar’da 18 ilçe, 60 belediye ve 422 köy bulunur. 18 farklı
Afyonkarahisar ilçesi
şunlardır:
  • · Başmakçı
  • · Bayat
  • · Bolvadin
  • · Çay
  • · Çobanlar
  • · Dazkırı
  • · Dinar
  • · Emirdağ‎
  • · Evciler‎
  • · Hocalar
  • · İhsaniye‎
  • · İscehisar
  • · Kızılören‎
  • · Sandıklı‎
  • · Sinanpaşa
  • · Sultandağı
  • · Şuhut
  • · Afyonkarahisar Merkez
#03 Plaka
#Plaka
#Afyon Plaka Kodu

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