Türkiye'de plakalar 01-81 arası rakamlarla araçların kayıtlı olduğu ili temsil etmektedir. Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bütün illere ait plaka kodları bulunur Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunlardan birisi de 03 numaralı plaka kodudur. Peki, 03 plaka nerenin? 03 plaka kodu hangi il?
- Plakalar hakkında daha fazla detay için
plaka kodları
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Afyon İlçe Plaka Harf Kodları
03 AC 001 – 03 AZ 999
03 DA 001 – 03 DZ 999
03 EA 001 – 03 EZ 999
03 M 0001 – 03 M 3000
03 M 6901 – 03 M 7250
03 M 8201 – 03 M 9100
03 MA 001 – 03 MZ 999
03 S 0001 – 03 S 3000
03 S 6901 – 03 S 7250
03 S 8501 – 03 S 8800
03 S 8801 – 03 S 9100
03 T 6901 – 03 T 7250
03 T 8201 – 03 T 9100
03 UA 001 – 03 UZ 999
03 Y 0001 – 03 Y 3000
03 Y 8501 – 03 Y 9000
03 LA 001 – 03 LZ 999
03 L 0001 – 03 L 9999
03 M 5101 – 03 M 5900
03 M 9401 – 03 M 9900
03 S 5101 – 03 S 5900
03 S 9401 – 03 S 9999
03 T 5101 – 03 T 5900
03 T 9401 – 03 T 9900
03 Y 5101 – 03 Y 5900
03 Y 9401 – 03 Y 9999
03 F 0001 – 03 F 9999
03 FA 001 – 03 FZ 999
03 M 3001 – 03 M 3800
03 S 3001 – 03 S 3800
03 T 3001 – 03 T 3800
03 Y 3001 – 03 Y 3800
03 HA 001 – 03 HZ 999
03 M 4501 – 03 M 5100
03 M 8201 – 03 M 8500
03 S 4501 – 03 S 5100
03 S 8201 – 03 S 8500
03 T 4501 – 03 T 5100
03 T 8201 – 03 T 8500
03 Y 4501 – 03 Y 5100
03 Y 8201 – 03 Y 8500
03 KA 001 – 03 KZ 999
03 KS 001 – 03 KS 999
03 S 3801 – 03 S 4500
03 M 3801 – 03 M 4500
03 T 3801 – 03 T 4500
03 Y 3801 – 03 Y 4500
03 M 5901 – 03 M 6300
03 M 7601 – 03 M 7900
03 PA 001 – 03 PZ 999
03 T 5901 – 03 T 6300
03 T 7601 – 03 T 7900
03 S 5901 – 03 S 6300
03 S 7601 – 03 S 7900
03 Y 5901 – 03 Y 6300
03 M 6301 – 03 M 6600
03 M 7901 – 03 M 8200
03 M 9101 – 03 M 9400
03 NA 001 – 03 NZ 999
03 S 7901 – 03 S 8200
03 S 9101 – 03 S 9400
03 S 6301 – 03 S 6600
03 T 6301 – 03 T 6600
03 T 7901 – 03 T 8200
03 T 9101 – 03 T 9400
03 Y 6301 – 03 Y 6600
03 Y 9101 – 03 Y 9400
03 M 6601 – 03 M 6900
03 S 6601 – 03 S 6900
03 SA 001 – 03 SZ 999
03 T 6601 – 03 T 6900
03 Y 6601 – 03 Y 6900
03 T 7251 – 03 T 7600
03 plaka koduna sahip Afyonkarahisar ili için daha fazla detayı haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte Afyonkarahisar hakkında detaylar...
Afyonkarahisar’ın Nüfusu
Afyonkarahisar Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri
Afyonkarahisar’ın Tarım Ürünleri
Afyonkarahisar’da Gezilecek Yerler
- AFYON MEVLEVİHANESİ:Sultan Divan-ı Mevlevihanesi olarak da bilinir ve 13. yüzyılda kurulmuştur. Konya Mevlana Dergah’ından sonra en önemli dergahtır.
- FRİG VADİSİ TABİAT PARKI:Frigya uygarlığından çeşitli tarihi kalıntılar ve antik eserler barındırır. Bu vadinin Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar’a sınırı vardır.
- AFYONKARAHİSAR MÜZESİ:Cumhuriyetin ilk senelerinde kurulmuştur. Bu müzenin oluşmasında Süleyman Hilmi Gönçer ve Oğuz Güner’in çok katkısı vardır. Bu müzede Tunç, Hitit, Frig, Lidya, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler bulunur.
- AFYONKARAHİSAR KALESİ:Volkanik bir kaya kütlesinin üzerinde bulunan ve 226 metre yüksekliğe sahip olan kaledir. Bu kale Hitit İmparatoru II. Murşil zamanında inşa edilmiştir.
- AFYONKARAHİSAR KAPLICALARI:Afyonkarahisar’da bölgenin jeolojik özelliklerinden dolayı birçok kaplıca bulunur. Bu kaplıcalar insan sağlığına faydalıdır.
Afyonkarahisar’ın Telefon Kodu
Afyonkarahisar’ın Posta Kodu
- · Başmakçı: 03450, 03452
- · Bayat: 03788, 03782
- · Bolvadin: 03300, 03302
- · Çay: 03700, 03702
- · Çobanlar: 03060, 03062
- · Dazkırı: 03950, 03952
- · Dinar: 03450, 03452
- · Emirdağ: 03600, 03602
- · Evciler: 03960, 03962
- · Hocalar: 03530, 03532
- · İhsaniye: 03370, 03372
- · İscehisar: 03750, 03752
- · Kızılören: 03560, 03562
- · Afyonkarahisar Merkez: 03032, 03217, 03100, 03200, 03211, 03040, 03032, 03030, 03140
- · Sandıklı: 03502, 03500
- · Sinanpaşa: 03852, 03850, 03121, 03110
- · Sultandağı: 03911, 03900
- · Şuhut: 03810, 03800
Afyonkarahisar’ın İlçeleri
- · Başmakçı
- · Bayat
- · Bolvadin
- · Çay
- · Çobanlar
- · Dazkırı
- · Dinar
- · Emirdağ
- · Evciler
- · Hocalar
- · İhsaniye
- · İscehisar
- · Kızılören
- · Sandıklı
- · Sinanpaşa
- · Sultandağı
- · Şuhut
- · Afyonkarahisar Merkez
- Kırmızı plakalar olarak tabir edilen protokol plakaları kırmızı üzerine kabartmalı altın renkli yazılı olan plakalardır. Konuyla ilgili detaylar için “” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.