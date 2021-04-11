06 plaka koduna sahip olan araçlar Ankara iline kayıtlı demektir. Türkiye’nin başkenti olan Ankara ülkenin en kalabalık ikinci ilidir. Ankara ilinde 25 ilçe bulunur. Ankara ilinin büyük bir bölümü İç Anadolu Bölgesinde yer alırken kuzey kısımları Batı Karadeniz Bölgesinde yer alır. Ankara ili yüzölçümü olarak Türkiye’nin en büyük üçüncü ilidir. Ankara ilinin coğrafi konumu neredeyse ülkenin merkezi konumundadır. Ankara’nın güncel belediye başkanı Mansur Yavaş’tır.
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Ankara’nın Nüfusu
Ankara ili nüfusu başkentlik ilanından sonra hızla artmıştır. 1935 yılında yapılan ilk defa nüfus sayımı yapılmıştır. Bu nüfus sayımında toplam nüfus 534.025’tir. Bu nüfus toplamında kırsal kesimde yaşayan kişilerin yoğunluğu şehirde yaşayanlara göre çok fazladır. 2020 yılında yapılan sayımda Ankara nüfusu 5.663.322’tir. Bu nüfus toplamının neredeyse tamamı şehirlerde yaşıyordur. Ankara nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe 5903 kişi ile Keçiören’dir.
Ankara Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri
Ankara’nın yüzölçümü 26.897 km2’dir. Ankara ili 39,57 Kuzey enlemi ile 32,53 Doğu boylamı arasında yer alır. Deniz seviyesinden olan yükseklik 890 metredir. Ankara bölgesi İç Anadolu Bölgesinin merkezindedir. Kuzeyinde Çankırı ve Kırıkkale illeri varken güneyinde Konya bulunur. Ankara’nın doğu sınır komşusu Aksaray ili ve Kırşehir ilidir. Batı komşusu ise Bolu ile ve Eskişehir ilidir.
Ankara’nın Tarım Ürünleri
Ankara ili denize kıyısı olmamasına rağmen tarım ve hayvancılık sektöründe çok gelişmiş bir ildir. Ankara tarım ürünleri arpa, yulaf, pirinç, buğday, şeker pancarı, patates, ayçiçeği, kavun, karpuz, mercimek, fasulye, armut, ayva, erik ve cevizdir. Ankara ilinde genellikle karasal iklim hâkimdir, bu sebeple bu ürünler yetişebilir.
Ankara’da Gezilecek Yerler
Ankara ili kültürel zenginliği ve doğal güzellikleriyle birçok alana sahiptir. Ankara’da gezilecek yerler şunlardır:
- ANKARA KALESİ: Çeşitli uygarlıkların kalıntıları bulunur. Geçmişte Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok imparatorluğun askeri üssü olarak kullanılmıştır.
- HAMAMÖNÜ: Bölge adını II. Murad zamanından alıyor. Hamamönü’nde yaklaşık 250 ev vardır. Bu bölgede Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi ve Tacettin Camii Külliyesi bulunur. Ayrıca yaz mevsiminde Kabakçı Konağı’nda açık hava sinema etkinlikleri yapılıyor.
- ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ: Müzede birçok uygarlığa ait tarihi eserler bulunur. Paleolitik Çağ’dan Anadolu’da egemenlik kurmuş olan uygarlıklara kadar birçok ulusa ait tarihi eser bu müzede bulunur.
- ANITKABİR: Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kabri burada bulunur. Anıtkabir, Barış Parkı ve Anıt Bloğu olarak iki bölümden oluşur. Anıtkabir ziyareti Aslanlı Yol üzerinden başlar. Tören Meydanı’nda ise Sanat Galerisi, Atatürk ve Türk Devrimi Kütüphanesi ve Anıtkabir Atatürk Müzesi bulunur.
Ankara’nın Telefon Kodu
Türkiye’de her ilin kendine has bir telefon kodu vardır. Ankara telefon kodu ise 312 ile başlar. Bir arama yapılmadan önce telefon kodunun önüne “0” konulmalıdır. Şehir içi aramalarda telefon kodu kullanılmasına gerek yokken şehir dışı aramalarda telefon kodu kullanılmalıdır. Ankara ilçelerine göre telefon kodları farklıdır. Ankara ilçelerine göre telefon kodları şunlardır:
- Akyurt Telefon Kodu: 0312844
- Altındağ Telefon Kodu: 0312309
- Ayaş Telefon Kodu: 0312712
- Ayaş Telefon Kodu: 0312712
- Bala Telefon Kodu: 0312876
- Beypazarı Telefon Kodu: 0312763
- Çamlıdere Telefon Kodu: 0312753
- Çankaya Telefon Kodu: 0312425
- Çubuk Telefon Kodu: 0312837
- Elmadağ Telefon Kodu: 0312863
- Etimesgut Telefon Kodu: 0312244
- Evren Telefon Kodu: 0312893
- Gölbaşı Telefon Kodu: 0312484
- Güdül Telefon Kodu: 0312728
- Haymana Telefon Kodu: 0312658
- Kalecik Telefon Kodu: 0312857
- Kazan Telefon Kodu: 0312814
- Keçiören Telefon Kodu: 0312314
- Kızılcahamam Telefon Kodu: 0312736
- Mamak Telefon Kodu: 0312368
- Nallıhan Telefon Kodu: 0312785
- Polatlı Telefon Kodu: 0312621
- Sincan Telefon Kodu: 0312270
- Şereflikoçhisar Telefon Kodu: 0312687
- Yenimahalle Telefon Kodu: 0312343
Ankara’nın Posta Kodu
Ankara ilinin posta kodları ilçelere göre değişkenlik gösterir. Ankara posta kodu 06000’dır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 6 plaka koduna ait Ankara ilinin ilçelerinin posta kodu da 6 ile başlamaktadır. Ankara ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
- Ayaş: 06710
- Altındağ Ulus: 06030
- Akyurt: 06750
- Bala: 06720
- Beypazarı: 06730
- Çubuk: 06760
- Çankaya: 06410
- Elmadağ: 06780
- Evren: 06770
- Etimesgut: 06790
- Güdül: 06840
- Gölbaşı: 06830
- Haymana: 06860
- Kızılcahamam: 06890
- Keçiören Etlik: 06010
- Kazan: 06980
- Kalecik: 06870
- Mamak: 06260
- Nallıhan: 06920
- Pursaklar: 06145
- Polatlı: 06900
- Sincan: 06930
- Yenimahalle: 06170
- Şereflikoçhisar: 06950
Ankara’nın İlçeleri
6 plaka koduna sahip Ankara ilinde 25 ilçe ve belediye vardır. Bu belediyelerde 1425 mahalle bulunur. Ankara ilçeleri şunlardır:
- Ayaş
- Altındağ Ulus
- Akyurt
- Bala
- Beypazarı
- Çubuk
- Çankaya
- Elmadağ
- Evren
- Etimesgut
- Güdül
- Gölbaşı
- Haymana
- Kızılcahamam
- Keçiören Etlik
- Kazan
- Kalecik
- Mamak
- Nallıhan
- Pursaklar
- Polatlı
- Sincan
- Yenimahalle
- Şereflikoçhisar
- Kırmızı plakalar olarak tabir edilen protokol plakaları kırmızı üzerine kabartmalı altın renkli yazılı olan plakalardır. Konuyla ilgili detaylar için “Devlet protokol plakaları (kırmızı plakalar) kime ait kimlere verilir” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.