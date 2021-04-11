10 plaka Balıkesir iline aittir. Plaka kodu 10 olan araçlar, Balıkesir iline kayıtlı demektir. Balıkesir ili, Türkiye’nin en kalabalık yedinci ilidir. Balıkesir ili Güney Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nde yer alır. Türkiye’de iki deniz ile komşu olan nadir şehirlerden birisidir. Balıkesir plaka kodu 10’dur. Balıkesir güncel Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dır. Balıkesir iline bağlı 20 ilçe ve belediye bulunur. Bu belediyelere bağlı 1129 mahalle bulunur. Balıkesir ilinin deniz seviyesinden yüksekliği 145 metredir.
- Plakalar hakkında daha fazla detay için plaka kodları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
BALIKESİR’İN NÜFUSU
Balıkesir’de en eski yapılmış nüfus sayımı 1927 yılındadır. Bu yılda yapılan sayıma göre 421.066 kişi bölgede yaşıyordu. En son 2020 yılında yapılan nüfus sayımına göre Balıkesir’in nüfusu 1.228.620’dir. Balıkesir halkı Manav, Yörük, Türkmen, Muhacir ve Tatar olmak üzere beş etnografik karaktere ayrılmıştır. Balıkesir ilinde en kalabalık ilçe Altıeylül ilçesidir. Günümüzde neredeyse hiç kimse Balıkesir ilinde kırsal kesimde yaşamıyor.
BALIKESİR HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Balıkesir ilinin yüzölçümü 14.299 km2’dir. Balıkesir ili 39,20° - 40,30° Kuzey paralelleri ve 26,30° - 28,30° Doğu meridyenleri arasında yer alır. Balıkesir bölgesi doğuda Bursa ve Kütahya illeri ile komşu iken batıda Çanakkale ili ile komşudur. Balıkesir’in güneydeki komşusu Manisa ve İzmir illeridir. Balıkesir’in büyük bir bölümü Marmara Bölgesi’nde bulunurken küçük bir bölüm ise Ege Bölgesi’ndedir. Balıkesir ili Ege Deniz’inde Ayvalık Adalarına ve Marmara Deniz’inde Marmara Adalarına sahiptir.
BALIKESİR’İN TARIM ÜRÜNLERİ
Balıkesir ilinde geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Balıkesir tarım ürünleri zeytin, narenciye, elma, incir, üzüm, ayva ve armuttur. Balıkesir’in iç kısımlarında tahıl, baklagiller, pancar, tütün ve ayçiçeği gibi çeşitli tarım ürünleri üretilir. Balıkesir ilinde, Türkiye’nin en geniş olan zeytin bağları vardır.
BALIKESİR’DE GEZİLECEK YERLER
Balıkesir ilinin gezilmesi için yaz dönemi tercih edilirse daha iyi olur. Hem doğal güzellikleri ile hem de tarihi yapıları ile Balıkesir’de birçok gezilecek yer vardır. Balıkesir’de gezilecek yerler şunlardır:
ANTANDROS ANTİK KENTİ
Altınoluk’ta bulunan çeşitli arkeolojik kalıntıların bulunduğu bir antik kenttir. M.Ö. 1200’lerde inşaa edilmiştir. Roma dönemine ait olan kalıntılar vardır.
KAZ DAĞLARI
Balıkesir ili ve Çanakkale ili arasında bulunan bu dağların en yüksek noktası 1774 metredir. Bu dağların yunan mitolojisindeki adı İda Dağları’dır.
BALIKESİR SAAT KULESİ
Belediye parkının içinde konumlanan Koca Saat’in yüksekliği 20 metredir. 1827 yılında Giritli Zade Mehmet Paşa tarafından tasarlanmıştır. Görüntüsü ile turistlerin çok dikkatini çeken bir eserdir.
BALIKESİR’İN TELEFON KODU
Balıkesir ili her şehir gibi kendine has bir telefon kodu vardır. Balıkesir telefon kodu 266’dır. Şehir içinde arama yapılmak istenirse telefon kodunun önüne “0” konulmalıdır. Şehirler arası aramalar için telefon alan kodu zorunludur.
BALIKESİR’İN POSTA KODU
Posta kodları ilçelere göre farklılık gösterir. Balıkesir posta kodu 10’dur. Balıkesir ili 20 ilçeye sahiptir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 10 plaka koduna ait Balıkesir ilinin ilçelerinin posta kodu da 10 ile başlamaktadır. Balıkesir ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
- Altıeylül için 10100
- Ayvalık için 10405
- Balya için 10840
- Bandırma için 10245
- Bigadiç için 10440
- Burhaniye için 10700
- Dursunbey için 10800
- Edremit için 10390
- Erdek için 10500
- Gömeç için 10715
- Gönen için 10900
- Havran için 10565
- İvrindi için 10785
- Karesi için 10085
- Kepsut için 10660
- Manyas için 10480
- Marmara için 10940
- Savaştepe için 10580
- Sındırgı için 10330
- Susurluk için 10610
BALIKESİR’İN İLÇELERİ
10 plaka koduna sahip Balıkesir ilinde 20 ilçe ve belediye bulunur. Bu belediyelere bağlı 1129 mahalle bulunur. Balıkesir’in ilçeleri şunlardır:
- Altıeylül
- Ayvalık
- Balya
- Bandırma
- Bigadiç
- Burhaniye
- Dursunbey
- Edremit
- Erdek
- Gömeç
- Gönen
- Havran
- İvrindi
- Karesi
- Kepsut
- Manyas
- Marmara
- Savaştepe
- Sındırgı
- Susurluk
Balıkesir ili hakkında diğer içeriklere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
- Kırmızı plakalar olarak tabir edilen protokol plakaları kırmızı üzerine kabartmalı altın renkli yazılı olan plakalardır. Konuyla ilgili detaylar için “Devlet protokol plakaları (kırmızı plakalar) kime ait kimlere verilir” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.