10 plaka Balıkesir iline aittir. Plaka kodu 10 olan araçlar, Balıkesir iline kayıtlı demektir. Balıkesir ili, Türkiye’nin en kalabalık yedinci ilidir. Balıkesir ili Güney Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nde yer alır. Türkiye’de iki deniz ile komşu olan nadir şehirlerden birisidir. Balıkesir plaka kodu 10’dur. Balıkesir güncel Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dır. Balıkesir iline bağlı 20 ilçe ve belediye bulunur. Bu belediyelere bağlı 1129 mahalle bulunur. Balıkesir ilinin deniz seviyesinden yüksekliği 145 metredir.

Plakalar hakkında daha fazla detay için plaka kodları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BALIKESİR’İN NÜFUSU

Balıkesir’de en eski yapılmış nüfus sayımı 1927 yılındadır. Bu yılda yapılan sayıma göre 421.066 kişi bölgede yaşıyordu. En son 2020 yılında yapılan nüfus sayımına göre Balıkesir’in nüfusu 1.228.620’dir. Balıkesir halkı Manav, Yörük, Türkmen, Muhacir ve Tatar olmak üzere beş etnografik karaktere ayrılmıştır. Balıkesir ilinde en kalabalık ilçe Altıeylül ilçesidir. Günümüzde neredeyse hiç kimse Balıkesir ilinde kırsal kesimde yaşamıyor.

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BALIKESİR HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Balıkesir ilinin yüzölçümü 14.299 km2’dir. Balıkesir ili 39,20° - 40,30° Kuzey paralelleri ve 26,30° - 28,30° Doğu meridyenleri arasında yer alır. Balıkesir bölgesi doğuda Bursa ve Kütahya illeri ile komşu iken batıda Çanakkale ili ile komşudur. Balıkesir’in güneydeki komşusu Manisa ve İzmir illeridir. Balıkesir’in büyük bir bölümü Marmara Bölgesi’nde bulunurken küçük bir bölüm ise Ege Bölgesi’ndedir. Balıkesir ili Ege Deniz’inde Ayvalık Adalarına ve Marmara Deniz’inde Marmara Adalarına sahiptir.

BALIKESİR’İN TARIM ÜRÜNLERİ

Balıkesir ilinde geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Balıkesir tarım ürünleri zeytin, narenciye, elma, incir, üzüm, ayva ve armuttur. Balıkesir’in iç kısımlarında tahıl, baklagiller, pancar, tütün ve ayçiçeği gibi çeşitli tarım ürünleri üretilir. Balıkesir ilinde, Türkiye’nin en geniş olan zeytin bağları vardır.

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BALIKESİR’DE GEZİLECEK YERLER

Balıkesir ilinin gezilmesi için yaz dönemi tercih edilirse daha iyi olur. Hem doğal güzellikleri ile hem de tarihi yapıları ile Balıkesir’de birçok gezilecek yer vardır. Balıkesir’de gezilecek yerler şunlardır:

ANTANDROS ANTİK KENTİ

Altınoluk’ta bulunan çeşitli arkeolojik kalıntıların bulunduğu bir antik kenttir. M.Ö. 1200’lerde inşaa edilmiştir. Roma dönemine ait olan kalıntılar vardır.

KAZ DAĞLARI

Balıkesir ili ve Çanakkale ili arasında bulunan bu dağların en yüksek noktası 1774 metredir. Bu dağların yunan mitolojisindeki adı İda Dağları’dır.

BALIKESİR SAAT KULESİ

Belediye parkının içinde konumlanan Koca Saat’in yüksekliği 20 metredir. 1827 yılında Giritli Zade Mehmet Paşa tarafından tasarlanmıştır. Görüntüsü ile turistlerin çok dikkatini çeken bir eserdir.

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BALIKESİR’İN TELEFON KODU

Balıkesir ili her şehir gibi kendine has bir telefon kodu vardır. Balıkesir telefon kodu 266’dır. Şehir içinde arama yapılmak istenirse telefon kodunun önüne “0” konulmalıdır. Şehirler arası aramalar için telefon alan kodu zorunludur.

BALIKESİR’İN POSTA KODU

Posta kodları ilçelere göre farklılık gösterir. Balıkesir posta kodu 10’dur. Balıkesir ili 20 ilçeye sahiptir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 10 plaka koduna ait Balıkesir ilinin ilçelerinin posta kodu da 10 ile başlamaktadır. Balıkesir ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

Altıeylül için 10100

Ayvalık için 10405

Balya için 10840

Bandırma için 10245

Bigadiç için 10440

Burhaniye için 10700

Dursunbey için 10800

Edremit için 10390

Erdek için 10500

Gömeç için 10715

Gönen için 10900

Havran için 10565

İvrindi için 10785

Karesi için 10085

Kepsut için 10660

Manyas için 10480

Marmara için 10940

Savaştepe için 10580

Sındırgı için 10330

Susurluk için 10610

BALIKESİR’İN İLÇELERİ

10 plaka koduna sahip Balıkesir ilinde 20 ilçe ve belediye bulunur. Bu belediyelere bağlı 1129 mahalle bulunur. Balıkesir’in ilçeleri şunlardır:

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Altıeylül

Ayvalık

Balya

Bandırma

Bigadiç

Burhaniye

Dursunbey

Edremit

Erdek

Gömeç

Gönen

Havran

İvrindi

Karesi

Kepsut

Manyas

Marmara

Savaştepe

Sındırgı

Susurluk

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