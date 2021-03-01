13 nerenin plakası? 13 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 13 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 13 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar..

13 PLAKA NERESİ?

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Bitlis ili Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Bitlis plaka kodu 13’tür. Bitlis ili, İslami eserleri ile popüler olan bir ildir. Bitlis ilinin güncel Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’dır. Bitlis belediyesi 1872 yılında kurulmuştur. Bitlis ilinde kale, cami, medrese, köprü, han ve türbe gibi tarihi yapılar bulunur.

BİTLİS’İN NÜFUSU

Bitlis ilinde ilk nüfus sayımı 1965 yılında yapılmıştır. 1965 yılında yapılan bu sayıma göre nüfus toplamı 49.890 kişidir. Bu toplam nüfusun 31.165 kişisi kırsal kesimde yaşarken 18.725 kişisi şehir hayatında yaşar. 2020 yılında yapılan nüfus sayımına göre Bitlis nüfusu 67.373 kişidir. Bu toplam nüfusun 18.425 kişisi kırsal kesimde yaşarken 48.948 kişisi şehir hayatında yaşar.

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BİTLİS HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Bitlis ili Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir ildir. Bitlis bölgesi 410 33' - 430 11' Doğu boylamları 370 54'- 380 58' Kuzey enlemleri arasında yer alır. Bitlis ili güneyde Siirt ili ile komşu iken kuzeyde Ağrı ili ile komşudur. Aynı zamanda doğuda Van Gölü varken batıda Muş ili bulunur.

BİTLİS TARIM ÜRÜNLERİ

Bitlis ili genellikle dağlardan ve platolardan oluşur. Bu sebeple Bitlis’te hayvancılık ve tarım sektörü çok gelişmiştir. Bitlis tarım ürünleri tütün, pancar, patates ve çeşitli meyvelerdir. Bitlis ilinde iklim karasal iklim olduğu için geniş yapraklı bitki türleri burada yetişmezler.

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BİTLİS’TE GEZİLECEK YERLER

Bitlis ili tarihi kaleleri ve İslami eserleri ile turistlerin ilgisini çeken bir şehirdir. Türkiye’deki önemli dağların ve göllerin bu ilde bulunmasından dolayı dağ tırmanışı ve kayak turizmi gibi birçok etkinlik bu ilde ön plandadır. Bitlis ili karasal iklime sahip olduğu için ilkbahar veya sonbahar aylarında gezilmesi daha uygundur. Bu dönemde hava daha ılıktır. Bitlis’te müze gezilirken herhangi bir kart gereksinimi yoktur. Kültür Bakanlığı’na ait olan Müzekart ile Bitlis ilindeki müzeler gezilebilir. Bitlis’te gezilecek yerler şunlardır:

BİTLİS ETNOGRAFİK MÜZESİ: Bitlis ilinde merkezde bulunan bu müze 2005 yılında açılmıştır. Bu müzede Bitlis tarihine ait etnografik eserler bulunur.

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BİTLİS ÇARŞISI: Bu çarşı Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde yer alan çarşıdır. Kale surları arasına inşa edilmiş olan çarşıda birçok dükkan ve çay bahçesi vardır.

TATVAN: Bitlis ilindeki en fazla nüfusa sahip olan ilçesidir. Bu ilçe şehir merkezine 30 dakikalık bir mesafede yer alır. Tatvan ilçesi hem Nemrut Dağı’nın eteklerinde hem de Van Gölü’nin kıyısında yer alan bir ilçedir.

BİTLİS TELEFON KODU

Bitlis ilinin her il gibi kendine ait bir telefon kodu vardır. Türkiye’de şehirler içinde arama yapılırken telefon kodu gerekli değildir. Fakat şehir dışı aranacağı zaman telefon kodu başına “0” konularak Numara çevrilmelidir. Bitlis telefon kodu 434’tür.

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BİTLİS POSTA KODU

Her ilin kendine özel bir posta kodu vardır. Bu posta kodları ilçeler arasında son rakamları değişiklik gösterir. Bitlis posta kodu 13000’tür. Bitlis’te 7 adet ilçe bulunur. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 13 plaka koduna ait Bingöl ilinin ilçelerinin posta kodu da 13 ile başlamaktadır. Bingöl ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

Adilcevaz için posta kodu 13500

Ahlat için posta kodu 13400

Bitlis Merkez için posta kodu 13000

Güroymak için posta kodu 13810

Hizan için posta kodu 13600

Mutki için posta kodu 13700

Tatvan için posta kodu 13200

BİTLİS İLÇELERİ

13 plaka koduna ait Bitlis ilinde 7 ilçe ve 13 belediye vardır. Bu 13 belediyeye bağlı 123 mahalle ve 348 köy bulunur. Bitlis ilçeleri şunlardır: