Özgün 14 nerenin plakası? 14 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?
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14 plaka neresi? Araçların 14 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?

14 nerenin plakası? 14 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evde otururken camdan baktığımızda gözümüze bir anda araç plakası takılır. Daha önce görmediğimiz bir plaka numarası vardır. Örneğin Van’da yaşıyorsunuzdur ve 14 plaka kodu görürsünüz. O anda bu plaka kodu nerenin, hangi şehre ait hemen hatırlamayabiliriz. İşte hazırladığımız bu haberimizde hem bu sorulara yanıt bulacaksınız hem de o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. Peki, 14 plaka neresi? Araçların 14 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?

Haber Merkezi Yeni Şafak
14 Plaka Kodu
14 Plaka Kodu

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 14 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 14 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar..

14 PLAKA NERESİ?

14 plaka Bolu iline aittir. Plaka kodu 14 olan araçlar, Bolu iline kayıtlı demektir.

Bolu ili Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alır. Bolu plaka kodu 14’dür. Bolu ilinin güncel Belediye Başkanı Tanju Özcan’dır. Bolu ili rakımı 726 metredir yani 2.381 ft’dir. Bolu ili yüzölçümü 7.410 km2’dir. Bolu ilinin deniz ile olan bağlantısı Düzce’nin 584 Sayılı Kanun Hükmü Kararnamesinde kaldırılmıştır. Bolu ilinde ovalar, akarsular, göller ve dağlar bulunur.

BOLU’NUN NÜFUSU

Bolu ili ilk nüfus sayımı 1965 yılında yapılmıştır. 1965 yılında yapılan sayıma göre toplam nüfus 63.182’dir. Bu sayıma göre kırsal kesimde yaşayan kişi sayısı 41.482 iken şehirde yaşayan kişi sayısı 21.700 kişidir. Bolu ilinde yapılan 2020 nüfus sayımına göre Bolu nüfusu 186.275’tir. Bu toplam nüfusun 32.492 kişisi kırsal kesimde hayat sürerken 153.783 kişisi şehir hayatı sürer.

BOLU HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Bolu ili Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir şehirdir. Bolu bölgesi 30º 32' ve 32º 36' Doğu boylamları, 40º 06' ve 41º 01' Kuzey enlemleri arasında yer alır. Bolu ilinin kuzeyinde Zonguldak, güneyinde Ankara, doğusunda Çankırı ve batısında Düzce illeri bulunur. Bolu ilinde bulunan Dörtdivan, Yeniçağa ve Gerede ilçeleri merkeze göre doğuda konumlanırken Göynük ve Mudurnu ilçeleri güneybatıda konumlanır. Bolu ilinin Türkiye’deki yüzölçümü oranı %1,015’tir.

BOLU TARIM ÜRÜNLERİ

Bolu ile tarım alanları yaklaşık ilin %18’ini kapsar. Bolu ormanları Türkiye ormanları içinde ise %2, 55 bir orana sahiptir. Bolu ili hem hayvancılık hem de tarım ile geçinen bir şehirdir. Bolu tarım ürünlerinden en önemli olanları buğday ve arpadır. Bunun yanısıra patates üretimi de Bolu ilinde sıklıkla görülür. Bolu sulama alanları yaklaşık 54.000 hektardır.

BOLU’DA GEZİLECEK YERLER

Bolu ili doğal güzellikleri ve tarihi nitelikli yapıtları ile turistik olan bir şehirdir. Aynı zamanda Kartalkaya’dan dolayı kayak turizmininde çok gelişmiş olduğu bir şehirdir. Bolu gezilecek yerler şuralardır:

ABANT GÖLÜ: Abant Gölü etrafında Çam ağacı ve Köknar ağaçları vardır. Bu sayede heyelan önlemi alınmıştır. Göl güzel bir manzaraya sahipken aynı zamanda göl kıyısındaki yürüyüş yolu turistlerin ilgisini çekiyor.

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI: Kayın, Karaçam ve Meşe ağaçları ile çevrili olan bu ormanlık alan doğal bir manzaraya sahiptir. Bu doğal manzarayı izlemek isteyen kişiler ayrıca Kapankaya Manzara Seyir Teras’ına çıkabilir.

KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ: Kış turizminin önemli mekanlarından birisidir. Bu kayak merkezinde birçok kayak oteli ve telesiyej bulunur.

BOLU TELEFON KODU

Bolu ilinde arama yapmak isteyen bir kişi telefon kodunun önüne “0” koyulmalıdır. Bolu telefon kodu 374’tür. Şehir içinde arama yapılırken bu kodun kullanılmasına gerek yoktur. Fakat şehirler arası konuşmalarda bu kodu başına “0” yazılarak arama yapılabilir.

BOLU POSTA KODU

Bolu ilininde her il gibi kendine ait bir posta kodu vardır. Bu posta kodları baş rakamları sabit kalırken ilçelere göre sonraki rakamları değişiklik gösterir. Bolu posta kodu 14300’dır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 14 plaka koduna ait Bolu ilinin ilçelerinin posta kodu da 14 ile başlamaktadır. Bolu ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

  • Bolu Merkez için posta kodu 14300
  • Dörtdivan için posta kodu 14910
  • Gerede için posta kodu 14900
  • Göynük için posta kodu 14780
  • Kıbrıscık için posta kodu 14610
  • Mengen için posta kodu 14850
  • Mudurnu için posta kodu 14800
  • Seben için posta kodu 14750
  • Yeniçağa için posta kodu 14650

BOLU İLÇELERİ

14 plaka koduna ait Bolu ilinin güncel Belediye Başkanı Tanju Özcan’dır. Bolu ili 9 ilçeye sahiptir. Bu 9 Bolu ilçesi şunlardır:

  • Bolu Merkez
  • Dörtdivan
  • Gerede
  • Göynük
  • Kıbrıscık
  • Mengen
  • Mudurnu
  • Seben
  • Yeniçağa
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