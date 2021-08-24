2021 KYK yurt başvuruları başladı mı? YURTKUR KYK yurt başvuru tarihi

KYK yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite tercih işlemlerinin bitmesinin ardından gözler KYK yurt başvurularının başlayacağı tarihe çevrildi. Bilindiği üzere, her yıl belirli tarihlerde KYK yurt başvuruları alınıyor. Peki, bu sene için KYK yurt başvuruları başladı mı?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu seneye ilişkin KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK yurt başvurularının alınacağı tarih de henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz seneler göz önüne alındığında, 2021-2022 KYK yurt başvurularının Eylül ya da Ekim ayında yapılacağı tahmin ediliyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

KYK YURTLARI ÖĞRENCİ KAPASİTESİ KAÇ?

Kredi ve Yurtlar Kurumu 81 ilimiz ve KKTC’de üniversite öğrencilerine uygun fiyata barınma imkanı sunmaktadır. 2021 yılı itibariyle KYK yurtlarının öğrenci kapasitesi yaklaşık 700.000’dir.

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KYK YURT ÜCRETLERİ 2021 NE KADAR?

KYK yurt ücretleri 2021 yılında 230 – 500 ₺ arası değişmekte. Aradaki yaklaşık 140 TL’lik fark odalarda kalan öğrenci sayısı ve yurdun imkanlarına göre değişmektedir.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

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ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

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g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.