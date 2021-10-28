Asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? Asgari ücret zam miktarı belirlendi mi?

Asgari ücret ne kadar artacak? sorusu vatandaşların gündeminde. Asgari ücret zammı ne kadar ve kaç lira olacak? 2022 Asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2022'DE NE KADAR OLACAK?

2022 asgari ücret zammı işçi sendikaları ve işveren temsilcileri tarafından yapılacak görüşmeler neticesinde belli olacak. Görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri etkili olacak.

Görüşme takvimi henüz belli olmasa da asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayı itibariyle başlaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16,40 civarında olacağı öngörülüyor. Bu rakamdan yola çıkıldığında ise asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olabilir. Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını gösteriyor.

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Bu formülden yola çıkarak 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti hesaplayabiliriz. Yani enflasyonun 5-6 puan üzerinde bir artış yapıldığında asgari ücret yüzde 22 civarında zam görecektir. Bu durumda 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkabilecektir. Tabi burada küçük artış ve inişleri de hesaba katılabilir. Bu durumda net asgari ücretin 3.300 TL ile 3.750 TL arasında bir rakama denk gelebileceğini hesaplayabiliriz. Yine Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan daha farklı bir karar da çıkabilir.