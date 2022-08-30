KPSS Alan bilgisi oturumları ne zaman yapılacak? KPSS 2022 sınav tarihleri

2022 KPSS Lisans sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu. ÖSYM KPSS sınav tarihlerini açıklandı. KPSS 2022 genel yetenek ve genel kültür sınavları 18 Eylül’de yapılacak. KPSS alan bilgisi oturumlarına girecek adaylar ise 2022 KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS alan bilgisi oturumları saat açta başlayacak? sorularını araştırıyor. İşte KPSS 2022 takvimine ilişkin detaylar.

31 Temmuz 2022'de gerçekleşen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının iptal edilmiş, ÖSYM sınav takviminde yer alan 2022-KPSS Lisans Alan ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavları ileri bir tarihe ertelenmişti. ÖSYM 2022 KPSS sınav takvimini yeniledi.

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2022 KPSS Alan Bilgisi oturumları ne zaman yapılacak?

2022 KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül'de yapılacak. 2022 ÖABT ise 2 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.

2022 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman yapılacak?

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022 KPSS Ön Lisans Sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.