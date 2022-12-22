2023 Çocuk parası ne kadar? 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk yardımı ödemesi

Çocuk yardımı, çocuk sahibi olan vatandaşın gündeminde. Çocuk sahibi olan vatandaşlara devlet tarafından verilen destek, durumu olmayan ailelere ilaç gibi gelecek nitelikte. Devlet tarafından çocuğu olan kişilere verilen yardıma ilişkin yeni ücretin değimesi bekleniyor. 2023 çocuk parası ne kadar olacak?

2023 ÇOCUK PARASI NE KADAR?

2023 çocuk destek parasının belirlenen yeni asgari ücretle birlikte değişmesi bekleniyor. 2023 çocuk parası henüz resmi olarak açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

2022 ÇOCUK DESTEK PARASINE KADAR?

Hanede bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, “Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız” dedi.

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ÇOCUK YARDIMI PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Aile Destek Programı başvuru şartları; Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3’ünün altında olması gereklidir.

ÇOCUK DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

1,2 ve 3 çocuklu ailelere PTT’den 300, 400 ve 600 TL arasında farklılık gösteren destek ödemesinde bulunuyor. Devletin bu destek ödemeleri 2015 tarihinden itibaren devam ediyor. Söz konusu başvuruları ise TC kimlik numarasıyla e-devlet üzerinden yapılıyor.

Aile Sosyal ve Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan yardımlara TC. kimlik numaranızla birlikte e-devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum yapan tüm anneler bu destek ödemesinden faydalanıyor.

Yeni doğan çocuk yardımları için E-devlet ya da aile.gov.tr üzerinden başvuru yapılıyor.

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Bunların dışında aile bakanlıkları il müdürlüklerinden ve kaymakamlıklardan da bu başvurularda bulunabiliyor.

PTT merkezlerinden öğrenebildiği gibi E-Devlet üzerinden başvurunuzu görüntüleyebilir ve başvuru durumunuza bakabilirsiniz.

ÇOCUK PARASI NEREDEN NASIL ALINACAK?

Başvuruda bulunan vatandaşlar çocuk paralarını başvuru yaptığı ayı takiben bir sonraki ayın 25'inci gününde PTT hesaplarından çekebilir ya da PTT’den alabiliyor.