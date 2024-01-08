Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024

-EKYS), başvuruları devam ediyor. Sınava başvurular, 4-11 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.