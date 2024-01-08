2024 MEB-EKYS SINAV BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2024 MEB-EKYS sınav başvuruları 11 Ocak’ta tamamlanacak.
2024 MEB-EKYS SINAVI NE ZAMAN?
2024 MEB-EKYS sınavı 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.
2024 MEB-EKYS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sınav, 18 Şubat 2024 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, 18 Şubat 2024 Pazar günü saat 10.00’dan sonra sınav
binalarına alınmayacaktır.
2024 MEB-EKYS SINAVINA KİMLER GİRECEK, SINAVA KATILIM ŞARTLARI NELER?
Sınava, aşağıdaki şartları taşıyan öğretmenler başvurabilir:
- Adaylık süresi içinde olup, atanmamış olanlar.
- Adaylık süresi içinde olup, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olanlar.
- Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapmakta olanlar.
- Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapmakta iken 18 Şubat 2024 tarihi itibarıyla emeklilik, yaş haddi, malullük, ölüm ve benzeri nedenlerle görevinden ayrılmış olanlar.
2024 MEB-EKYS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Sınava girecek adaylar 4-12 Ocak 2024 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan bankalara ÖSYM adına 590,00 TL sınav ücreti yatıracaktır.
2024 MEB-EKYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 MEB-EKYS sınav sonuçları, 8 Mart 2024'te açıklanacak.