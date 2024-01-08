|
Özgün

MEB-EKYS 2024 başvuruları ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları 11 Ocak'a kadar devam edecek. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Peki 2024 MEB-EKYS sınavı ne zaman? EKYS sınav ücreti ne kadar? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

13:22 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
2024 MEB-EKYS SINAV TARİHİ
2024 MEB-EKYS SINAV TARİHİ
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024
-EKYS), başvuruları devam ediyor. Sınava başvurular, 4-11 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

2024 MEB-EKYS SINAV BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2024 MEB-EKYS sınav başvuruları 11 Ocak’ta tamamlanacak.

2024 MEB-EKYS SINAVI NE ZAMAN?

2024 MEB-EKYS sınavı 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

2024 MEB-EKYS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sınav, 18 Şubat 2024 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, 18 Şubat 2024 Pazar günü saat 10.00’dan sonra sınav

binalarına alınmayacaktır.

2024 MEB-EKYS SINAVINA KİMLER GİRECEK, SINAVA KATILIM ŞARTLARI NELER?

Sınava, aşağıdaki şartları taşıyan öğretmenler başvurabilir:

  • Adaylık süresi içinde olup, atanmamış olanlar.
  • Adaylık süresi içinde olup, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olanlar.
  • Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapmakta olanlar.
  • Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapmakta iken 18 Şubat 2024 tarihi itibarıyla emeklilik, yaş haddi, malullük, ölüm ve benzeri nedenlerle görevinden ayrılmış olanlar.

2024 MEB-EKYS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar 4-12 Ocak 2024 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan bankalara ÖSYM adına 590,00 TL sınav ücreti yatıracaktır.

2024 MEB-EKYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 MEB-EKYS sınav sonuçları, 8 Mart 2024'te açıklanacak.


#MEB
#EKYS
#EKYS sınavı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
800 bin lira fiyatla SUV modeli Türkiye’de satışa çıkacak!