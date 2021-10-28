29 Ekim'de EFT ve Havale yapılır? 29 Ekim bankalar çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Cumhuriyetimizin bu sene 98. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar, 28-29 Ekim tarihinde bankaların çalışma durumu ile birlikte, EFT ve Havale yapılıp yapılmadığını merak ediyor.

29 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim saat 13.00'te resmi tatil başlıyor ve 29 Ekim günü tatil devam ediyor. Resmi tatil dolasıyla bankalarda da 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil başlayacak ve 29 Ekim tarihinde de tatil olacak.

Resmi tatillerde EFT yapıldığı zaman para tatil bittikten sonra iş günlerinde aktarılıyor.