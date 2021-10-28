Özgün 29 Ekimde EFT ve Havale yapılır? 29 Ekim bankalar çalışıyor mu?
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29 Ekim'de EFT ve Havale yapılır? 29 Ekim bankalar çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil. 29 Ekim bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 29 Ekim'de bankada işlem yapacak olan vatandaşlar 29 Ekim'de EFT havale gibi işlemlerin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 29 Ekim Cuma günü (yarın) EFT havale işlemleri yapılıyor mu? 29 Ekim'de bankalar açık mı? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
29 Ekimde EFT ve Havale yapılır? 29 Ekim bankalar çalışıyor mu?
banka

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Cumhuriyetimizin bu sene 98. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar, 28-29 Ekim tarihinde bankaların çalışma durumu ile birlikte, EFT ve Havale yapılıp yapılmadığını merak ediyor.

29 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim saat 13.00'te resmi tatil başlıyor ve 29 Ekim günü tatil devam ediyor. Resmi tatil dolasıyla bankalarda da 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil başlayacak ve 29 Ekim tarihinde de tatil olacak.

Resmi tatillerde EFT yapıldığı zaman para tatil bittikten sonra iş günlerinde aktarılıyor.

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