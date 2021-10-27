3. doz aşı ne zaman olunacak?

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, yeni tip koronavirüs hastalığına karşı Moderna tarafından geliştirilen aşının üçüncü dozunun 18 yaşından büyüklerde kullanımını tavsiye etti.

3. DOZ AŞI NE ZAMAN OLUNMALI?

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) yapılan açıklamada, "Spikevax" adlı aşının ikinci dozdan 6-8 ay sonra takviye olarak verilen üçüncü dozunun antikor seviyesi düşen yetişkinlerde antikoru yükselttiği bildirildi.

Takviye dozun, önceki aşılamalarda kullanılan miktarın yarısı kadar olduğu belirtildi. Yan etkilerin ise ikinci dozdan sonra görülenlerle benzerlik taşıdığı kaydedildi.

EMA, bu ay başında Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun 18 yaşından büyüklerde kullanılabileceğini tavsiye etmişti.

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EMA'nın kararları AB üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor. AB üyeleri aşılama uygulamalarında kendi kararlarını veriyor.

DÜNYA'DA 3. DOZ AŞI

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ABD'de 8’inci ayı dolanlara üçüncü doz aşı uygulaması yapılırken, İsrail'de 6’ncı ayı dolanlara üçüncü doz aşının yapıldığını da belirtti.

Pfizer-BioNTech aşısı, Türkiye'de 12 Nisan'da kullanılmaya başlanmıştı. Aşının ikinci dozunu mayıs ayında olanlar için bu kasım ayında üçüncü doz zamanı geliyor.

Biontech aşısının ikinci dozunun üzerinden 6 ay geçmemiş olanlara 3’üncü doz uygulaması yapılamadığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Henüz sistemde üçüncü doz aşı uygulaması açılmadı. Biontech aşısıyla ilgili 6 ay dolmadan 3’üncü dozun yapılabileceği konuşulmuyor. Sinovac aşısının üçüncü dozunun uygulanabilmesi için de ikinci dozun üzerinden 3 ay geçmiş olması gerekiyor" dedi.